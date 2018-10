F1, GP Giappone 2018: qualifiche. Orario d’inizio e come vederle in tv

Dopo la prima giornata dedicata alle prove libere, è tempo di fare sul serio a Suzuka, sono in arrivo le qualifiche del Gran Premio del Giappone di Formula Uno 2018. Dopo il consueto terzo turno di prove libere delle ore 5.00, Lewis Hamilton e Sebastian Vettel si giocheranno la pole position della pista nipponica dalle ore 8.00, un orario da caffè e brioche, ma che ci regalerà un’alba davvero intensa.

Vedremo se il sabato di Suzuka sarà, ancora una volta, condizionato dal meteo, dato che le previsioni parlano di pioggia lungo tutto il corso della giornata, per una qualifica che potrebbe risultare imprevedibile, ma con un unico grande favorito: Lewis Hamilton. Il “Re delle pole”, infatti, è partito davanti a tutti nelle ultime 14 qualifiche disputate con gli ombrelli aperti. Una statistica davvero impressionante.

Di seguito il programma completo del sabato del Gran Premio del Giappone. Dalle ore 8.00 saranno di scena le qualifiche di Suzuka e saranno visibili su SkySport, per mezzo dei canali SkySport1 (canale 201) e SkySport F1 (canale 207) per cui anche in streaming su SkyGo (riservato ai soli abbonati) su pc, smartphone e tablet. Per l’occasione è prevista anche una replica in chiaro su TV8 (canale 121 di Sky e 8 del digitale terrestre). OASport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta dell’evento, per non perdersi nemmeno un secondo dell’azione a Suzuka!

PROGRAMMA GP GIAPPONE 2018

Sabato 6 ottobre

ore 5.00-6.00 Prove libere 3 – Diretta su SkySport1 e SkySport F1

ore 8.00 Qualifiche – Diretta su SkySport1 e SkySport F1

Repliche su SkySportF1

ore 9.15, 11.30, 14.00, 16.00, 17.45,19.30, 21.15, 00.00

Repliche su SkySport1

ore 9.45, 12.30, 15.45, 17.30, 19.15, 21.00 e 24.00,

Differita su TV8

ore 20.00 su TV8

