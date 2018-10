Lewis Hamilton, GP Giappone: “Che piacere guidare a Suzuka, continuiamo così. Ringrazio la squadra per la macchina”

Lewis Hamilton sta attraversando un momento di forma davvero favoloso, il Campione del Mondo può contare su 50 punti di vantaggio nei confronti di Sebastian Vettel e sembra essere proiettato verso la conquista del suo quinto titolo iridato, eguagliando lo storico record di Fangio. Il pilota della Mercedes oggi ha dominato nelle prime due sessioni di prove libere del GP del Giappone, infliggendo distacchi pesanti a tutti gli avversari e mettendo Sebastian Vettel in seria difficoltà, facendo ormai capire che è lanciatissimo verso il Mondiale.

Il britannico è letteralmente galvanizzato e sul tracciato nipponico si sente a casa sua come ha ribadito le consuete dichiarazioni post evento: “Suzuka è bellissima, di circuiti così non ne costruiscono più e ogni anno è bellissimo tornare a correre su un tracciato così selettivo. I primi due settori sono entusiasmanti e non c’è margine d’errore, se si sbaglia anche di poco la traiettoria si rischia di mettere le ruote sull’erba finendo così a muro. Quest’anno mi ero prefissato di dover migliorare in due o tre curve e direi che sono riuscito nel compito che mi ero affidato. Non ho mai provato così tanto piacere a guidare come in questo momento, ringrazio la squadra che ha lavorato benissimo e che mi ha messo a disposizione una vettura fantastica. Dobbiamo continuare così, affinare ogni piccolo dettaglio per tirare fuori il massimo dalla monoposto”.