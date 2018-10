Italia-Ucraina stasera in tv: a che ora inizia e su che canale vederla

Questa sera alle ore 20.45 l’Italia affronterà l’Ucraina in amichevole. A Genova gli azzurri avranno l’occasione di tornare al successo e acquisire morale in vista della decisiva sfida di Nations League con la Polonia di domenica. Roberto Mancini punterà sul tridente offensivo formato da Insigne, Immobile e Chiesa per imporre il proprio gioco. Di fronte ci sarà per un avversario tosto, visto che l’Ucraina di Andriy Shevchenko è reduce da tre vittorie consecutive e proverà a lottare alla pari con gli azzurri.

Italia-Ucraina sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1 e in diretta streaming su Rai Play. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale del match. Di seguito il programma completo.

Mercoledì 10 ottobre

20.45 Italia-Ucraina, amichevole, Stadio Luigi Ferraris di Genova

