Italia-Ucraina: azzurri a caccia di riscontri positivi in vista della trasferta in Polonia di Nations League

La Nazionale italiana di calcio torna in campo domani allo stadio “Ferraris” di Genova in un incontro amichevole contro l’Ucraina che varrà come test in vista della fondamentale sfida di domenica di Nations League in Polonia. Gli azzurri devono riscattare i pessimi risultati ottenuti a settembre nei primi due match ufficiali del nuovo ciclo, in cui hanno pareggiato in casa per 1-1 con i polacchi ed hanno perso 0-1 in Portogallo, mettendo a serio rischio la permanenza nella Lega A della Nations League.

Roberto Mancini sfrutterà l’incontro di domani per preparare nel migliore dei modi la sfida contro la Polonia, perciò schiererà la migliore formazione possibile di cui dispone potendo contare anche sul ritorno in Nazionale di Marco Verratti e Alessandro Florenzi. Il tridente d’attacco dovrebbe essere composto da Insigne, Immobile e Chiesa, anche se non è esclusa la possibilità di un Bernardeschi nel ruolo di “falso nueve” al posto del centravanti della Lazio. A centrocampo verranno messi in campo insieme dal primo minuto Jorginho e Verratti, con quest’ultimo che agirà da mezz’ala, anche se le loro posizioni potrebbero essere invertite nell’arco della partita. Confermato Donnarumma in porta e la coppia juventina Chiellini-Bonucci al centro della difesa, mentre sugli esterni sono favoriti Florenzi e Criscito per un posto da titolari. La speranza è che i vari Insigne, Chiesa e Bernardeschi confermino il loro fantastico periodo di forma evidenziato con i club di appartenenza anche con la maglia azzurra, dato che nei match di settembre era completamente mancata la brillantezza e la fantasia in fase offensiva.

Gli avversari di giornata dovrebbero essere alla portata dell’Italia, anche se gli ucraini allenati da Andrij Shevchenko rappresentano comunque un ostacolo da non sottovalutare, soprattutto considerando il periodo di involuzione che stanno attraversando gli azzurri. L’Ucraina può contare su un mix di veterani con grande esperienza internazionale e di giovani in rampa di lancio, con due blocchi molto corposi formati da giocatori militanti nello Shakhtar Donetsk e nella Dinamo Kiev, i due club più importanti del campionato nazionale. I calciatori più rappresentativi della selezione ucraina sono il veterano Pyatov, Yarmolenko, Konoplyanka e Rakitskiy, che di fatto occupano i primi quattro posti della graduatoria dei giocatori in attività con più presenze con la maglia della nazionale. In generale è una squadra molto fisica ma non molto rapida soprattutto nel reparto difensivo, perciò gli esterni Karavaev e Matvienko potrebbero soffrire il talento e la velocità di Chiesa, Insigne e Bernardeschi. Il 22enne Ramenchuk, centravanti del Gent, guiderà l’attacco ucraino e sarà sostenuto da Yarmolenko, Marlos e Konoplyanka.













Foto: Lev Radin / Shutterstock.com