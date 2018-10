Cecchinato-Djokovic, terzo turno ATP Shanghai: data, programma, orario d’inizio e tv

Marco Cecchinato sfiderà Novak Djokovic nel terzo turno del Masters 1000 di Shanghai. Il tennista siciliano, dopo aver battuto in rimonta il coreano Hyeon Chung, si troverà di fronte il serbo, reduce da tredici vittorie consecutive tra cui quella agli US Open. Sarà un match molto suggestivo, visto che proprio contro Djokovic, Cecchinato ha fatto la più grande impresa della carriera, battendolo in quell’indimenticabile quarto di finale del Roland Garros.

Il match tra Marco Cecchinato e Novak Djokovic si giocherà domani (giovedì 11 ottobre) alle ore 9.00 italiane e verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su Sky Go. Di seguito il programma completo.

Giovedì 11 ottobre

9.00 Marco Cecchinato-Novak Djokovic, terzo turno ATP Masters 1000 Shangha















Foto: Claudio Bosco Livephotosport