Italia-Giappone volley femminile in tv su Rai2. L’orario rivoluziona il palinsesto e fa spostare il TG2!

Italia-Giappone sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due a partire dalle ore 12.20 di lunedì 15 ottobre: il match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile potrebbe valere un posto in semifinale per la nostra Nazionale (bisogna vincere per entrare tra le prime quattro del Pianeta) e ha così convinto i piani alti del network televisivo a stravolgere i palinsesti rispetto alle consuetudini per mandare in onda l’incontro su una rete generalista, garantendo così più pubblico per le azzurre che vogliono proseguire la propria cavalcata in questa rassegna iridata.

Il secondo canale del network pubblico è stato la casa dell’Italia per l’intera rassegna iridata ma esclusivamente per gli incontri giocati alle ore 06.40 e alle ore 09.10, quando si scendeva in campo alle ore 12.20 (contro la Cina nella prima fase e contro la Thailandia nella seconda) ci si spostava su Rai Sport perché Rai Due hai il telegiornale alle ore 13.00. Non oggi perché la messa in onda del TG2 è stata spostata al termine della partita e dunque le ragazze del CT Davide Mazzanti avranno l’onore del palcoscenico all’ora di pranzo.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Giappone, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

LUNEDI’ 15 OTTOBRE:

12.20 Italia vs Giappone, Rai2

ITALIA-GIAPPONE: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla.

