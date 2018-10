LIVE Olanda-USA volley femminile, Mondiali 2018 in DIRETTA: Campionesse del Mondo spalle al muro, le orange per l’impresa

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olanda-USA, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. A Nagoya (Giappone) si gioca la seconda parte della Pool H della Final Six, le americane tornano in campo dopo aver perso contro la Cina e si giocano tutto in questa partita: devono assolutamente vincere se vogliono sperare di volare in semifinale (sarebbe matematica in caso di successo per 3-0 o 3-1), altrimenti dovrebbero salutare la rassegna iridata in caso di sconfitta. Le Campionesse del Mondo sono con le spalle al muro e non possono sbagliare, le ragazze di coach Kiraly si sono dovute arrendere contro le Campionesse Olimpiche ma oggi ripartiranno da zero e sulla carta sono anche favorite.

Gli attacchi di Kimberly Hill, i primi tempi di Akinradewo e Adams, le schiacciate di Larson e Murphy se la dovranno vedere con le agguerrite orange che ieri hanno riposato e che oggi hanno subito la ghiotta occasione di volare in semifinale anche se battere questi USA non è assolutamente semplice. La compagine europea, guidata dagli attacchi del fenomeno Sloetjes, va a caccia di un clamoroso colpaccio in un incontro che si preannuncia particolarmente avvincente e interessante, aperto a ogni risultato.

08.59 Le Campionesse del Mondo non possono sbagliare, partiranno favorite ma di fronte si trovano le tulipane che hanno tutte le carte in regola per fare il colpaccio.

08.58 Le americane ieri hanno perso 3-2 contro la Cina e oggi sono con le spalle al muro: devono assolutamente battere l’Olanda per sperare di qualificarsi alle semifinali. Le orange hanno il mach-point: battere le avversarie per volare in semifinale.

08.56 Si gioca a Nagoya (Giappone), fischio d’inizio alle ore 09.10.

08.55 Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE di USA-Olanda, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile.

