Italia-Giappone, Mondiali volley femminile 2018: orario d’inizio e come vederla in tv

Oggi lunedì 15 ottobre si gioca Italia-Giappone, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. A Nagoya le azzurre affronteranno le padrone di casa in un incontro decisivo per la rassegna iridate: la nostra Nazionale va a caccia della vittoria che varrebbe la qualificazione alle semifinali, le nipponiche sono invece già con le spalle al muro dopo la netta sconfitta subita all’esordio contro la Serbia e sono obbligate a trionfare per rimanere in corsa nella competizione. Le ragazze del CT Davide Mazzanti partiranno con tutti i favori del pronostico ma non dovranno sottovalutare un avversario ostico e ambizioso che darà l’anima di fronte al proprio pubblico sfruttando al meglio la proverbiale difesa.

Paola Egonu e compagne vorranno emergere a suon di schiacciate e di attacchi dirompenti sfruttando al meglio anche il gioco a muro guidato da Cristina Chirichella e Anna Danesi. Si preannuncia una partita particolarmente avvincente e appassionante assolutamente da non perdere e con la speranza di volare direttamente in semifinale prima del big match contro la Serbia in programma domani.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Giappone, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

LUNEDI’ 15 OTTOBRE:

12.20 Italia vs Giappone

ITALIA-GIAPPONE: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla.

