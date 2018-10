F1 oggi, GP Giappone 2018: orario d’inizio della gara e come vederla in tv e streaming

Oggi domenica 7 ottobre si disputa il GP del Giappone 2018, 17^ tappa del Mondiale F1. Si gareggia sul mitico tracciato di Suzuka, una delle piste più gradite dai piloti che unisce curve mozzafiato nel tratto iniziali a dei tratti veloci con dei saliscendi molto suggestivi. Lewis Hamilton scatterà dalla pole position dopo aver dominato le qualifiche e andrà a caccia dell’ennesima vittoria per ipotecare definitivamente il titolo iridato visto che Sebastian Vettel si trova costretto a rimontare dall’ottava posizione dopo gli errori di strategia nella giornata di ieri.

Il britannico della Mercedes ha già 50 punti di vantaggio sul suo avversario diretto e può chiudere i conti, il tedesco della Ferrari sembra ormai avere alzato bandiera bianca ma proverà a lottare fino all’ultimo per cercare un recupero disperato. Attenzione anche al meteo, la pioggia potrebbe rimescolare le carte in tavole e regalarci ancora più spettacolo, da non dimenticare naturalmente Valteri Bottas che scatterà in seconda posizione mentre in seconda fila ci sono Max Verstappen e Kimi Raikkonen.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio del GP del Giappone 2018, tappa del Mondiale F1. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport F1, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 7 OTTOBRE:

07.10 GP Giappone 2018 – Gara

GP GIAPPONE 2018: COME SEGUIRE LA GARA IN DIRETTA TV E STREAMING

La gara sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport F1 e in diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, giro dopo giro, per non perdersi davvero nulla.

Differita tv, gratis e in chiaro, dalle ore 21.15.

Repliche su Sky Sport F1 alle ore 10.00, 14.00, 18.00, 20.00, 22.30.

