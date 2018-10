F1, GP Giappone 2018: orario d’inizio e come vederlo in tv

Domenica 7 ottobre si correrà il GP del Giappone 2017, 17^ tappa del Mondiale F1. Sul circuito di Suzuka andrà in scena una gara che si preannuncia particolarmente avvincente e appassionante su una delle piste più gradite da parte dei piloti, stimolati dal tratto misto iniziale e da alcuni tratti veloci di difficile lettura. La giornata potrebbe essere funestata dalla pioggia che potrebbe rimescolare tutte le carte in tavola ma la Mercedes partirà comunque con tutti i favori del pronostico: Lewis Hamilton scatterà dalla pole position e ha dimostrato di essere il più in palla tra prove libere e qualifiche, il britannico è ormai lanciatissimo verso la conquista del quinto titolo iridato della carriera e vuole ulteriormente aumentare i 50 punti di vantaggio che ha su Sebastian Vettel.

Il tedesco della Ferrari, infatti, partirà dall’ottava piazzola ed è chiamato a una clamorosa rimonta che sembra difficilmente fattibile, le Rosse non sembrano più quelle dei giorni migliori e risalire la china sarà davvero molto complicato. Prima fila tutta Mercedes completata da Valteri Bottas, Kimi Raikkonen quarto alle spalle di Max Verstappen.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio del GP del Giappone 2018, tappa del Mondiale F1. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport F1, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 7 OTTOBRE:

07.10 GP Giappone 2018 – Gara

GP GIAPPONE 2018: COME SEGUIRE LA GARA IN DIRETTA TV E STREAMING

La gara sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport F1 e in diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, giro dopo giro, per non perdersi davvero nulla.

Differita tv, gratis e in chiaro, dalle ore 21.15.

Repliche su Sky Sport F1 alle ore 10.00, 14.00, 18.00, 20.00, 22.30.

