MotoGP, GP Thailandia 2018: orario d’inizio e come vederlo in tv

Domenica 7 ottobre si correrà il GP di Thailandia 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Il circuito di Buriram debutta nel Circus e sicuramente andranno in scena delle gare estremamente appassionanti e avvincenti in cui può succedere davvero di tutto. Nella classe regina tutti si aspettano una battaglia a tre tra Marc Marquez, Andrea Dovizioso e Valentino Rossi che scatteranno in prima fila dopo un serratissimo turno di qualifiche.

Il Campione del Mondo ha conquistato la pole position e va a caccia dell’ennesima vittoria per avvicinarsi ulteriormente alla conquista del titolo iridato che ormai è a un passo, il forlivese ha tutte le carte in regola per essere protagonista e puntare al successo come gli è già capitato negli ultimi appuntamenti, il Dottore è rinato insieme alla sua Yamaha e sogna un clamoroso colpaccio. Difficile l’inserimento di eventuali outsider vista anche l’assenza di Jorge Lorenzo. Nelle cilindrate più basse l’Italia spera in Bezzecchi e Bagnaia che sono in piena lotta per il Mondiale.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari del GP di Thailandia 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport MotoGP, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 7 OTTOBRE:

03.40-04.00 Moto3, Warm Up

04.10-04.30 Moto2, Warm Up

04.40-05.00 MotoGP, Warm Up

06.00 Moto3, Gara

07.20 Moto2, Gara

09.00 MotoGP, Gara

GP THAILANDIA 2018: COME VEDERE LE GARE IN DIRETTA TV E STREAMING

Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport MotoGP e in diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, giro dopo giro per non perdersi davvero nulla.

Repliche su Sky Sporto MotoGP: alle ore 12.15, 16.00, 19.30, 21.00, 23.15 (per la MotoGP); 11.15 e 19.00 (per la Moto3); 11.45, 15.00, 18.30 (per la Moto2)

Differita tv, gratis e in chiaro, su TV8 dalle ore 11.00 con MotoGP dalle ore 14.00.













Foto: Valerio Origo