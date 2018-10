Volley femminile, Mondiali 2018: Giappone-Serbia, inizia la Final Six. L’Italia guarda interessata verso le semifinali

Domenica 14 ottobre incomincerà la Final Six dei Mondiali 2018 di volley femminile. A Nagoya (Giappone) si entra nel vivo della rassegna iridata e l’Italia guarderà con parecchio interesse la sfida tra le padrone di casa e la Serbia in programma alle ore 12.20: le due compagini sono inserite nello stesso girone della nostra Nazionale che poi lunedì affronterà le nipponiche, l’esito di questo scontro diretto ci dirà anche di cosa avranno bisogno le azzurre per accedere alle semifinali e potremo vedere da vicino la caratura delle nostre due avversarie.

Le Campionesse d’Europa partiranno con tutti i favori del pronostico anche se nelle ultime due partite hanno steccato (ko proprio con le asiatiche e con l’Olanda): lo squadrone di Terzic è alle prese con i dichiarati problemi fisici dell’opposto Tijana Boskovic e della schiacciatrice Brankica Mihajlovic, due giocatrici fondamentale nello scacchiere della formazione slava. La Serbia si distingue sempre per la sua super potenza offensiva accompagnata dai soliti muri di Rasic e Stevanovic.

Il Giappone, invece, che ha a sorpresa sconfitto proprio la Serbia tre giorni fa e che ha eliminato il Brasile, punta tanto su una strenua difensiva e su particolari schemi offensivi guidati da Sarina Koga e Yuki Ishii: le padrone di casa avranno il supporto del caloroso pubblico locale ma partiranno sicuramente sfavorite, vedremo se riusciranno a ripetere l’impresa dell’altro giorno quando però Terzic risparmiò diverse titolari.













Foto: FIVB