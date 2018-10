LIVE Cina-USA volley femminile, Mondiali 2018 in DIRETTA: sfide stellare tra Campionesse Olimpiche e Campionesse del Mondo

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Cina-USA, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. A Nagoya (Giappone) inizia la Final Six, le due formazioni aprono le danze in un incontro già fondamentale per le sorti della Pool H: si preannuncia una sfida stellare tra due formazioni superlative, le Campionesse Olimpiche incrociano il destino con le Campionesse del Mondo in una partita assolutamente avvincente e imperdibile. Le due squadre si sono affrontate quattro giorni fa, le asiatiche si imposero con un netto 3-0 ma oggi la musica potrebbe cambiare e le americane vanno a caccia di un pronto riscatto: chi vince mette una seria ipoteca sulla semifinale, l’Olanda osserverà da vicino prima di scendere in campo nei prossimi giorni. Da una parte il fenomeno Zhu Ting, dall’altra giocatrici affermate come Kimberly Hill e Carli Llyod.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Cina-USA, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 09.10. Buon divertimento a tutti.

Presentazione della partita













1-1 Subito una legnata di Zhu Ting.

09.10 INIZIA LA PARTITA.

09.08 La Cina si affida al fenomeno Zhu Ting, micidiale schiacciatrice che può fare la differenza affiancata da Changning Zhang e con Xiangyu Gong opposto, Xinyue Yuan e Ni Yan centrali, Xia Ding la palleggiatrice.

09.04 Suonano gli Inni Nazionali.

08.55 Si sfidano le Campionesse Olimpiche e le Campionesse del Mondo, si preannuncia una partita stellare.

08.52 Si gioca a Nagoya (Giappone), fischio d’inizio alle ore 09.10. Si apre la Final Six, le due squadre sono nel girone insieme all’Olanda.

