LIVE Serbia-Giappone volley femminile, Mondiali 2018 in DIRETTA: partita chiave per l’Italia, le azzurre osservano le avversarie

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Serbia-Giappone, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. A Nagoya (Giappone) si gioca un match cruciale per la Finale Six della rassegna iridata, si apre la Pool G e l’Italia osserva molto interessata: dall’esito di questo incontro dipende ancora il nostro cammino, le azzurre riposano in questa domenica e domani scenderanno in campo contro le nipponiche.

Le Campionesse d’Europa partono con i favori del pronostico ma le slave non dovranno sottovalutare le padrone di casa che avranno il sostegno di tutto il pubblico e venderanno cara la pelle fino all’ultimo. Tijana Boskovic e Brankica Mihajlovic hanno dei problemi fisici ma quasi sicuramente scenderanno in campo per sfidare Sarina Koga in un incontro molto aperto e incerto anche se la Serbia parte favorita.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Serbia-Giappone, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 12.20. Buon divertimento a tutti.

CLICCA QUI PER IL CALENDARIO DELLA FINAL SIX

CLICCA QUI PER IL CALENDARIO DELLE PARTITE DELL’ITALIA













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

5-4 La free ball di Ishii sulla ricezione sbagliata delle serbe

3-4 Vincente il primo tempo di Rasic

3-3 Koga vincente da zona 4

2-2 Il mano out di Nagaoka da zona 4

0-2 Serbia! La pipe vincente di Boskovic

12.23 Iniziato il match

12.18: Il Giappone risponderà con Tashiro in regia, Nagaoka opposta, le centrali Okumura e Araki, le bande Ishii e Koga e i liberi Inoue e Koaga

12.15 La Serbia dovrebbe scendere in campo, acciacchi permettendo, con Ognienovic in regia, Boskovic opposta, Rasic e Veljkovic al centro, Mihajlovic e Busa in banda e Popovic libero

12.08: Il Giappone deve ringraziare proprio la Serbia per aver affrontato la sfida diretta non al massimo della concentrazione nella seconda fase. Le giapponesi, infatti, finora hanno perso sempre al tie break solo con l’Olanda nella prima fase e, nella seconda, con il Brasile ma quando erano avanti 2-0 e batsava loro vincere un set per superare il turno

12.06: La Serbia ha perso le ultime due partita con Giappone e Olanda, giocate già con la qualificazione alla seconda fase in tasca e facendo un ampio turn over

12.03: Dall’esito della gara odierna si potrà capire qualcosa in più sul cammino futuro dell’Italia nel Mondiale giapponese

12.00: Buongiorno agli appassionati di volley: dopo la rocambolesca vittoria della Cina sugli Stati Uniti è il momento della partita che più interessa l’Italia nella prima giornata della terza fase, quella tra Serbia e Giappone che affronteranno le azzurre nei prossimi due giorni

Foto: FIVB