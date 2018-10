Volley femminile, Mondiali 2018: USA-Cina, big match tra Campionesse del Mondo e Olimpiche. Vincere per ipotecare la semifinale

Domenica 14 ottobre incomincerà la Final Six dei Mondiali 2018 di volley femminile, a Nagoya (Giappone) le danze saranno aperte dal big match tra Cina e USA che vale già un pezzo di qualificazione alle semifinali della rassegna iridata. Sfida stellare tra le due compagini che compongono la Pool H insieme all’Olanda (spettatrice interessa dell’incontro) e che si sono già fronteggiate nella seconda fase, non più tardi di mercoledì quando le asiatiche si imposero con un roboante 3-0 e misero in seria difficoltà le americane che sono entrate tra le sei grandi del Pianeta proprio in extremis.

Quello che andrà in scena domani (ore 09.10) è una delle partite di maggior tasso tecnico che la pallavolo contemporanea possa offrire: da una parte le Campionesse Olimpiche, dall’altra le Campionesse del Mondo e fresche vincitrici della Nations League. Scenderanno in campo due delle formazioni più titolate dell’ultimo quadriennio che sono pronte per regalare grandi emozioni e per fronteggiarsi a viso aperto senza alcun riserbo: la Cina punterà naturalmente sulle sue proverbiali difese e sugli attacchi del fenomeno Zhu Ting che è in grado di ribaltare la partita da sola, gli USA cercheranno invece di fare la differenza con il loro gioco totale sostenuto da un’ottima fase offensiva e da dei muri ficcanti.

La partita potrebbe risolversi in base alla bravura delle due palleggiatrici che dovranno cercare di svariare gli schemi per complicare la vita alle avversarie: Carli Lloyd dovrà cercare di azionare Kimberly Hill e compagne con una certa continuità ma mutando molto le traiettorie per non agevolare la difesa delle asiatiche, dall’altra parte della rete ci dovrà pensare la solita Zhu che ha tutte le carte in regola per indirizzare l’incontro in favore della compagine di Lang Ping.