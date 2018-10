Rugby, Continental Shield 2018-2019: pari il derby Rovigo-Padova, Calvisano corsaro in Georgia

Scattata la stagione europea del rugby: dato il via alla Champions Cup, alla Challenge Cup ed alla Continental Shield. Nella prima non ci sono italiane, nella seconda sono presenti Benetton e Zebre, nella terza quattro squadre del Top12 (le semifinaliste dell’ultimo campionato di Eccellenza).

Nella Pool A della Continental Shield successo in Georgia per il Calvisano, vittorioso sul campo del Locomotive Tbilisi: 6-17 il punteggio finale per i vicecampioni d’Italia che partono col piede giusto per mettere subito per il passaggio ai playoff alle Fiamme Oro che in questo turno hanno riposato

Locomotive Tbilisi-Calvisano 6-17

Calvisano 4, Fiamme Oro e Locomotive Tbilisi 0.

Nella Pool B invece bellissimo pareggio per 34-34 nel derby italiano tra Rovigo e Padova: tre punti preziosi in trasferta dunque per gli scudettati (bonus offensivo), che non hanno nascosto l’ambizione di salire in Challenge Cup il prossimo anno. A riposare in questo raggruppamento è stata l’unica formazione straniera, quella dei Belgium Barbarians.

Rovigo-Padova 34-34

Padova 3, Rovigo 2, Belgium Barbarians 0.

Su sei partecipanti, ben quattro sono italiane: sarà molto importante riuscire a portare in Europa nel prossimo anno una terza formazione, oltre a Benetton e Zebre, per permettere anche alle società del Top 12 di fare quel salto di qualità necessario per avvicinarsi agli altri campionati d’Europa: ricordiamo che le due vincenti dei gironi di giocheranno un posto in Challenge Cup 2019-2020.













Foto: Ettore Griffoni Live Photo Sport

