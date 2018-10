Basket, EuroCup 2018-2019: Trento cade in casa del Lyon-Villeurbanne 75-61

Nulla da fare per la Dolomiti Energia Trento che perde in casa del Lyon-Villeurbanne 75-61 nel match valido per la 2a giornata di EuroCup 2018-2019, dopo aver vinto all’esordio contro il Partizan con il punteggio di 82-73. I ragazzi di Maurizio Boscaglia, in effetti, erano chiamati ad un impresa molto ardua questa sera e la sconfitta non pregiudica assolutamente la possibilità di passare il turno, a patto che arrivino vittorie in incontri maggiormente alla portata come il prossimo, mercoledì 17, in casa contro lo Zenit San Pietroburgo.

Purtroppo per Trento la partita si mette subito male nel primo quarto per via di un lungo blocco offensivo che compromette il resto dell’incontro. In particolare dal minuto 02:49 al minuto 09:37 (quasi 7′) la squadra italiana non muove la retina, subendo un parziale tremendo di 13-0 che da una situazione di vantaggio di 6-4, fa precipitare gli ospiti a -11. Da lì in poi la Dolomiti si riprende molto bene ma ciò non basta per rientrare sui francesi. Dopo il primo quarto da 18-9 per la squadra di Lione, il secondo prosegue a singhiozzi: prima i padroni di casa mettono a segno un altro parziale importante da 14-0 che sembra chiudere anzitempo il match, per poi subire un piccolo ritorno degli ospiti. Si va all’intervallo sul 37-25.

Terzo quarto estremamente equilibrato, con Trento che riesce a recuperare qualche punto, anche se il vantaggio del Lyon-Villeurbanne resta sempre intorno agli 8 punti. Negli ultimi minuti della terza frazione e nella prima parte del quarto periodo la Dolomiti mette alle corde gli avversari realizzando un 11-2 che permette a Hugue e compagni di riportarsi ad un solo punto di distanza. Il sogno, però, dura poco, poiché i francesi rinvengono e, guidati da Bilan e ancor di più da Kahudi, rispediscono Trento lontano. Gli ultimi minuti sono normale amministrazione per il Lyon-Villeurbanne che porta a casa una vittoria importantissima dopo la sconfitta di Valencia; Trento rimandata a mercoledì prossimo. MVP l’ex Milano Mantas Kalnietis con le sue 5 triple realizzate su 6 tentate, oltre a 6 assist. Superbo anche Charles Kahudi (16 punti e 9 rimbalzi). Per la Dolomiti il migliore è il solito Dustin Hogue, autore di 16 punti con il 70% al tiro e 6 rimbalzi.













Credit: Ciamillo