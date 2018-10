Basket EuroCup 2018-2019: il calendario della settimana. Programma, orari e tv delle partite di Trento, Brescia e Torino

Questa settimana torna in campo la EuroCup, con le squadre di Trento, Torino e Brescia a rappresentarci nella competizione europea. All’esordio la Dolomiti ha vinto in casa contro il Partizan, mentre la Fiat Torino e la Germani hanno perso, rispettivamente a Francoforte dopo l’overtime e tra le mura amiche contro il Monaco. Nella seconda giornata la prima italiana a scendere sul parquet sarà Trento, impegnata in casa dei francesi del Lyon-Villeurbanne, nell’anticipo di domani alle 20:30. Di mercoledì, invece, Brescia, impegnata in Spagna contro il MoraBanc Andorra alle 20:00, e i piemontesi, che ospiteranno a Torino il Mornar Bar alle ore 20:30.

Di seguito tutte le informazioni sulla seconda giornata delle italiane alla EuroCup: programma, orari e dove vedere le partite.

2a giornata

ASVEL Villeurbanne-Dolomiti Energia Trento – martedì 9 ottobre, ore 20:30

MoraBanc Andorra-Germani Basket Brescia – mercoledì 10 ottobre, ore 20

Fiat Torino-Mornar Bar – mercoledì 10 ottobre, ore 20:30

DOVE VEDERE GLI INCONTRI DI TRENTO, BRESCIA E TORINO

Tutte le partite possono essere viste in diretta streaming tramite account su Eurosport Player.

Credit Ciamillo