Basket, Eurocup 2018-19: sorteggiati i gironi. Torino con Unicaja e Unics Kazan, Trento con Valencia, Brescia con la Stella Rossa

Sono stati sorteggiati pochi minuti fa i gironi dell’edizione 2018-19 dell’Eurocup. Per l’Italia, sono in gara la Fiat Torino, la Dolomiti Energia Trento e la Germani Basket Brescia. Le 24 squadre partecipanti sono state allocate come segue:

GIRONE A – Stella Rossa Belgrado, Galatasaray, Brescia, ratiopharm Ulm, Morabanc Andorra, AS Monaco

GIRONE B – Lokomotiv Kuban Krasnodar, Cedevita Zagabria, Alba Berlino, Tofas Bursa, Limoges, Arka Gdynia

GIRONE C – Valencia, Zenit San Pietroburgo, Trento, Turk Telekom Ankara, Partizan Belgrado, ASVEL Villeurbanne

GIRONE D – Unicaja Malaga, Unics Kazan, Torino, Rytas Vilnius, Skyliners Francoforte, Mornar Bar

Passano alla seconda fase le prime quattro di ciascun raggruppamento, che andranno a formare quattro nuovi gironi da 4. Da qui usciranno le otto partecipanti ai quarti di finale. I tre turni a eliminazione diretta si giocano al meglio delle due gare su tre. La vittoria della competizione mette in palio l’accesso all’Eurolega 2019-2020.













Foto: DarioZg / Shutterstock.com