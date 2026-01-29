Basket: Trento è ufficialmente ai playoff di EuroCup

Con la sconfitta subita ieri dal ratiopharm Ulm, in modo molto netto, contro il JL Bourg-en-Bresse in terra francese, arriva automaticamente la certezza della qualificazione ai playoff di EuroCup per la Dolomiti Energia Trento. L’Aquila Basket di coach Massimo Cancellieri corona così la sua miglior stagione continentale degli ultimi anni.

Con un record di 10 vittorie e 6 sconfitte, il club bianconero ha già colto dunque, con assoluta certezza, l’obiettivo degli ottavi di finale, che è destinato a rimanere tale in virtù delle questioni di classifica e di scontri diretti con le prime tre anche se in questo contesto entrasse il Buducnost di Podgorica, come vedremo.

In questo momento Trento è quarta-quinta nel girone B assieme al Buducnost, ma a una sola vittoria di distanza c’è il duo Turk Telekom-Besiktas. Due squadre con cui, va detto, la Dolomiti Energia è comunque indietro negli scontri diretti (0-2 con Ankara, 1-1 e -1 di differenza canestri con i bianconeri di Turchia), così come lo è contro la leader Bourg-en-Bresse (1-1 e -13 di differenza canestri).

All’atto pratico, è pressoché impossibile che arrivino i quarti di finale, soprattutto perché c’è lo scontro diretto Turk Telekom-Besiktas alla 17a giornata, che porterà forzatamente l’una o l’altra a 12 vittorie, massimo raggiungibile anche da Trento e Buducnost. L’importante, però, sarebbe poter guadagnare ulteriori posizioni: ben diverso sarebbe entrare da quarta o da terza (obiettivo, quest’ultimo, possibile con due vittorie). C’è una ragione molto semplice: gli ottavi sono in gara secca, e da terza o quarta si ha la chance di avere quei 40 minuti in casa. Prima e seconda, invece, vanno direttamente ai quarti di finale, sempre in gara secca e con il vantaggio del fattore campo. Semifinali e finale, invece, si svolgeranno al meglio delle 2 gare su 3. Si partirà dal 10-11 marzo, ma per Trento ci sono ancora gli appuntamenti del 4 febbraio contro i Niners Chemnitz e del 10 febbraio contro Ulm, le due tedesche che sono paradossalmente in lotta l’una contro l’altra per il sesto posto.

Nel girone A, invece, non è ancora sicura, ma molto probabile, la qualificazione della Reyer Venezia, quinta con un record di 9-7. Basterà un successo nelle ultime due partite per assicurarsi l’accesso agli ottavi, fase oltre la quale il club orogranata non si è mai finora riuscito a spingere.