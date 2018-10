Basket, Eurocup 2018-2019: spagnole e russe favorite. Le tre italiane proveranno a stupire

Comincia con le prime sfide odierne la nuova edizione della Eurocup. Una competizione da sempre difficile da leggere e pronosticare all’inizio, vista una formula lunga e nella quale può davvero succedere di tutto. Sono tante le squadre di ottimo livello, che ambiscono a succedere nell’albo d’oro ai turchi del Darussafaka e a regalarsi quindi un posto nella prossima Eurolega.

Spagna e Russia sono le nazioni che hanno monopolizzato l’Eurocup dalla sua nascita (stagione 2002/2003) rispettivamente con sei e cinque titoli. Anche quest’anno le squadre spagnole e quelle russe sono probabilmente quelle da battere. Ritornano in questa competizione il Valencia, capace di vincere tre volte questa coppa (ultima nel 2014), e l’Unicaja Malaga, che ha vinto invece nel 2017 proprio in un derby tutto spagnolo con lo stesso Valencia.

C’è una formazione che ha un conto aperto con questa coppa da ormai moltissimo tempo ed è il Lokomotiv Kuban. La storia all’interno di questa competizione della squadra russa è davvero incredibile: titolo nel 2013, ma negli ultimi due anni due pazzesche eliminazioni prima in semifinale e poi in finale arrivandoci da imbattuti. Soprattutto l’incredibile ko dello scorso anno ha lasciato grandi rimpianti al Kuban, che si è era presentato alla finale con il Darussafaka con il record di 20 vittorie e zero sconfitte, prima di perdere gara-1 e gara-2 con i turchi.

Ci sono altre due squadre russe che puntano alla vittoria. La prima è lo Zenit San Pietroburgo e la seconda è Unics Kazan, entrambe spesso partite con il ruolo di favorite e che poi si sono perse nel corso del torneo. Sono tante poi le squadre che possono recitare il ruolo, probabilmente anche un po’ troppo stretto, delle outsider: i turchi del Galatasaray, i francesi del Monaco (finalisti dell’ultima Champions League), i serbi della Stella Rossa di Belgrado.

Ci sarà anche un po’ d’Italia in questa Eurocup. Un bel terzetto formato dalla Dolomiti Energia Trentino, dalla Germani Basket Brescia e dalla FIAT Torino. Lo scorso anno Reggio Emilia si era spinta fino alla semifinale, pagando poi le fatiche del doppio impegno in campionato, dove era rimasta fuori dai playoff. Le squadre italiane dovranno essere brave a gestire le fatiche di una stagione lunghissima e di una coppa che può portare a trasferte davvero lontane.

Sarà subito una prima fase da brividi per le nostre squadre. La nuova Torino di coach Larry Brown incrocerà subito una delle grandi favorite come Malaga e vivrà due trasferte insidiose a Kazan e Vilnius contro il Lietuvos. Per Brescia è un esordio assoluto in Europa e se la vedrà tra le altre con Monaco, Galatasaray e Stella Rossa. Trento, invece, ha pescato il Valencia e poi andrà in Serbia dal Partizan Belgrado e poi in Russia dallo Zenit San Pietroburgo.

La formula della competizione prevede una prima fase con quattro gironi da sei squadre, con le prime quattro classificate che accedono alla Top 16. Altri quattro gironi e le prime due passano ai quarti di finale. Nella fase ad eliminazione si gioca al meglio delle tre partite (con eventuale “bella” in casa della squadra con una classifica migliore nel secondo girone). Quarti, semifinali e poi finale, con la vincitrice che volerà poi in Eurolega.













