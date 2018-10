Basket, EuroCup 2018-2019: Trento a Lione per il colpaccio, Torino in casa contro il Mornar Bar, Brescia in Spagna con Andorra

Seconda giornata di EuroCup molto intensa per i colori azzurri. Ad aprire le danze sarà domani la Dolomiti Energia Trento alle ore 20:30 in casa del Lyon-Villeurbanne. Sulla carta gli ospiti partono nettamente sfavoriti, vista la qualità maggiore dei francesi, ma, nella prima giornata Lione ha trovato tante difficoltà, perdendo nettamente a Valencia 84-62, mentre Trento si è calata meglio nella competizione ed è riuscita ad ottenere subito una vittoria tra le mura amiche contro i serbi del Partizan con il risultato di 82-73. Unico neo per la Dolomiti è la sconfitta in campionato subita sabato in casa da Cremona dopo due overtime estenuanti, il che potrebbe aver lasciato scorie non indifferenti nelle gambe dei cestisti. Delle tre italiane in campo, sicuramente deve disputare l’incontro più arduo, però con la consapevolezza di poter fare bene.

Chi è obbligata a vincere è senza dubbio la Fiat Torino, che ospiterà i montenegrini del Mornar Bar. La prima partita dei piemontesi, in Germania contro Francoforte, è stata tiratissima ed ha visto alla fine spuntarla i padroni al supplementare per 88-85. il Mornar Bar, invece, è stato demolito, com’era ampiamente pronosticabile, in casa dai russi del Kazan. Torino non può che fare lo stesso: se vuole la qualificazione alla fase successiva della competizione deve obbligatoriamente sbarazzarsi degli avversari e farlo, magari, con un buon margine.

Capitolo Germani Brescia. I lombardi hanno cambiato tanto rispetto alla magistrale stagione scorsa e ancora non riescono a trovare la quadra giusta. Dimostrazione di ciò sono le sconfitte contro Monaco in EuroCup (68-80) e a Varese in campionato (81-80). Si sono visti sicuramente dei segnali incoraggianti e che fanno ben sperare per il futuro, ma la Germani ha bisogno di un risultato positivo da subito per non far scappare le altre. Superare il MoraBanc Andorra in Spagna vorrebbe dire tanto, gli iberici vengono dalla sconfitta contro i turchi del Galatasaray (sono fermi a 0 punti come Brescia), ma in campionato stanno ben figurando: vittoria all’esordio in casa della Joventut e poi sconfitta a testa alta a Barcellona. Per Brescia impresa difficile ma non impossibile.

IL CALENDARIO DELLA 2A GIORNATA

ASVEL Villeurbanne-Dolomiti Energia Trento – martedì 9 ottobre, ore 20:30

MoraBanc Andorra-Germani Basket Brescia – mercoledì 10 ottobre, ore 20

Fiat Torino-Mornar Bar – mercoledì 10 ottobre, ore 20:30

DOVE VEDERE GLI INCONTRI DI TRENTO, BRESCIA E TORINO

Tutte le partite possono essere viste in diretta streaming tramite account su Eurosport Player.

Credit: Ciamillo