Barcellona-Inter stasera in tv, a che ora inizia e su che canale vederla gratis e in chiaro

Questa sera alle ore 21.00 l’Inter affronterà il Barcellona al Camp Nou in Champions League. Una sfida che si preannuncia spettacolare tra due squadre entrambe a punteggio pieno e che si giocheranno quindi il primo posto nel Gruppo B. I nerazzurri arrivano a questo big match con una serie di ben sette vittorie consecutive e dopo aver trionfato nel derby, sono pronti a realizzare l’impresa contro i Blaugrana.

Il grande assente della partita sarà Lionel Messi, con Valverde che dovrebbe puntare su Dembelé per sostituirlo nel super tridente offensivo formato dall’ex Coutinho e da Suarez. Nell’Inter Spalletti dovrà invece fare a meno di Nainggolan e in attacco dovrebbero partire titolari Candreva e Borja Valero al fianco di Perisic, in supporto all’immancabile Icardi.

Barcellona-Inter sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 1. Diretta tv anche su Sky Sport e diretta streaming su SkyGo e Rai Play. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale del match. Di seguito il programma completo.

Mercoledì 24 ottobre

21.00 Barcellona-Inter, Champions League Gruppo B, Camp Nou

ARTICOLI CHE POTREBBERO INTERESSARTI

Il calendario completo della Champions League

Tutte le date delle partite di Juventus, Inter, Napoli e Roma

Risultati e classifiche dei gironi di Champions League

Le probabili formazioni di Barcellona-Inter

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CALCIO













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: barni / Shutterstock.com