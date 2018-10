Olimpia Milano-Khimki Mosca, Eurolega basket 2019: programma, orari, tv e streaming

Tempo di Eurolega per l’A|X Armani Exchange Milano, che nel quarto turno della massima competizione europea per club avrà a che fare con il Khimki Mosca. La formazione allenata da Simone Pianigiani è a quota 4 punti in classifica, frutto delle due vittorie in trasferta contro Buducnost e Olympiacos, mentre il Khimki è una delle due formazioni, assieme a quella montenegrina, ancora al palo.

Milano arriva a questo appuntamento sulla scia di tre prestazioni convincenti in fila: la partita contro il Real Madrid al Mediolanum Forum, la vittoria al Pireo e il tranquillo successo su Pistoia in campionato. Discorso differente per il Khimki, che affronta una sorta di bipolarismo tra VTB United League ed Eurolega: da una parte solo vittorie, dall’altra solo sconfitte, di cui l’ultima è stata particolarmente bruciante, contro l’Anadolu Efes Istanbul. Le prestazioni individuali di Alexey Shved, da sole, non possono bastare a una formazione che ha assoluto bisogno di punti, e si trova a dover affrontare una delle squadre più in forma di questo inizio di stagione.

Olimpia Milano-Khimki Mosca si giocherà domani alle ore 20:45 al Mediolanum Forum di Assago. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport 2 e in streaming su Eurosport Player. Sarà possibile, inoltre, seguire la DIRETTA LIVE scritta su OA Sport, per non perdere nulla di quanto accade sul parquet.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Giovedì 25 ottobre

Ore 20.45: Olimpia Milano-Khimki Mosca

Diretta tv su Eurosport 2 e streaming su Eurosport Player; diretta scritta su OA Sport













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo