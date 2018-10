LIVE Barcellona-Inter, Champions League in DIRETTA: neroazzurri per il colpaccio al Camp Nou, padroni di casa senza Messi

CLICCA QUI PER LE PAGELLE LIVE DI BARCELLONA-INTER

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida della terza giornata della Champions League di calcio 2018-2019 tra Barcellona ed Inter: questa sera alle ore 21.00 toccherà alla formazione nerazzurra, che farà visita ai catalani, che nell’occasione saranno privi di Leo Messi.

La sfida, che vale la vetta del raggruppamento, ed un pezzo di passaggio del turno, con seria ipoteca del primato finale nel girone, inizierà alle 21.00 ma la nostra diretta live inizierà non appena verranno comunicate le formazioni ufficiali, solitamente un’ora prima dell’inizio della contesa.

Inter e Barcellona sono finora a punteggio pieno, avendo entrambe vinto con Tottenham e PSV e nessuna delle due compagini vuole cedere il passo. I catalani saranno privi dell’argentino e questo indubbiamente è un vantaggio per i nerazzurri, i quali però dovranno essere pronti a sfruttare i punti deboli degli spagnoli.

Inter e Barcellona sono finora a punteggio pieno, avendo entrambe vinto con Tottenham e PSV e nessuna delle due compagini vuole cedere il passo. I catalani saranno privi dell'argentino e questo indubbiamente è un vantaggio per i nerazzurri, i quali però dovranno essere pronti a sfruttare i punti deboli degli spagnoli.













