Barcellona-Inter, le probabili formazioni: qualche dubbio in casa blaugrana, per i nerazzurri da vedere se ce la fa Perisic

Questa sera l’Inter sarà di scena a Barcellona, di fronte ai centomila posti del Camp Nou della città catalana. Sono passate meno di 72 ore dalla vittoria nel derby contro il Milan, eppure è già tempo di concentrarsi su una partita che sarà difficilissima. Andiamo a vedere cosa si sta materializzando nella creazione dei rispettivi undici di partenza.

Per quanto riguarda il Barcellona, si parte da un dato certo: l’assenza di Lionel Messi, che comporta necessariamente delle modifiche. Sembra improbabile l’utilizzo di Malcom, lasciato quasi sempre in panchina dopo averlo tolto, in malo modo, alla Roma: ben più quotato, invece, l’inserimento di Dembelé accanto a Suarez e Coutinho. Non sono invece previste modifiche per il resto dello schieramento, da Ter Stegen fino ad Arthur.

L’Inter, invece, dovrà fare a meno di Radja Nainggolan in seguito alla distorsione alla caviglia rimediata nello scontro con Biglia durante il derby: al suo posto ci sarà Borja Valero. Qualche problemino ce l’ha anche Perisic, ragion per cui si attende di capire se potrà far parte della partita oppure no. Non ce la facesse, sarebbe pronto Keita Baldé. Chi sarà certo di giocare dal primo minuto, invece, è Miranda, la grande novità al centro della difesa.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI BARCELLONA-INTER

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Arthur; Dembelé, Suarez, Coutinho.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Miranda, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Borja Valero, Perisic; Icardi.













