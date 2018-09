Volley, Mondiali 2018: Italia, tira fuori la rabbia! Reagisci al destino e al biscotto. Si può ancora fare

Italia contro tutto e tutti, con le spalle al muro, barcollante e appesa a un filo ma ancora in vita, pronta per prendere il colpo del ko ma allo stesso tempo con la convinzione che può realizzare l’impresa da antologia. Si può ancora fare, non tutto è perduto, la semifinale ai Mondiali 2018 di volley maschile è davvero lontanissima, al momento sembra un miraggio ma siamo ancora padroni del nostro destino: bisogna battere la Polonia per 3-0 con almeno 15 punti di vantaggio, un risultato che fa solo paura a sentirlo, una vittoria schiacciante che pare impossibile ma che non lo è.

La nostra Nazionale ha tutte le carte in regola per provare a fare saltare il banco davanti ai 15000 spettatori del Pala Alpitour di Torino, ci giochiamo le nostre ultime chance di rimanere in corsa nella rassegna iridata. La scoppola rimediata l’altro ieri contro la Serbia e il successo della Polonia contro gli slavi ci hanno costretto nella condizione di dover andare oltre l’impossibile, di dover firmare un’impresa titanica che riscriverebbe le logiche di questo sport. Ora è davvero arrivato il momento di tirare fuori la rabbia, di mostrare gli occhi della tigre, di far pulsare il cuore del leone: reagire al destino e al biscotto confezionato dalla Serbia e dai Campioni del Mondo ieri sera, lottare contro tutto e tutti per regalarsi una notte da sogno che rimarrebbe per sempre impressa nella mente di tutti gli appassionati.

Serve quella squadra che ci ha emozionato alle Olimpiadi di Rio 2016, quella che aveva battuto gli USA, quella capace di tirare fuori gli attributi e di fare la differenza. Non si potrà sbagliare nulla perché ogni pallone avrà un peso specifico importante, ogni punto sarà poi decisivo alla fine e dunque dovremo vedere in campo la vera Italia, quella dei giorni più bella. Il braccio potente di Ivan Zaytsev in attacco e al servizio, la classe ai massimi splendori di Osmany Juantorena che dovrà tirare fuori tutti i suoi colpi da Pantera, la regia ubriacante di Simone Giannelli per mandare fuori fase i biancorossi, in difesa bisognerà tirare su di tutto e minare le certezze dei nostri avversari. Italia, questa deve essere la notte dei sogni, bisogna provarci fino alla morte, si può fare! Scenderà in campo un Paese intero, una Nazione sosterrà gli azzurri per vivere insieme qualcosa da raccontare per decenni.













Foto: Valerio Origo