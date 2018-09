Italia-Serbia, Mondiali volley 2018: orario d’inizio e come vederla in tv

Oggi mercoledì 26 settembre si gioca Italia-Serbia, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. Al Pala Alpitour di Torino gli azzurri affronteranno gli slavi nella prima partita della terza fase, incontro fondamentale per le nostre ambizioni di qualificazione alle semifinali della rassegna iridata. Dopo aver collezionato sette vittorie nelle prime otto uscite, la nostra Nazionale non vuole più smettere di sognare e punta al bersaglio grosso, l’ingresso tra le quattro grandi del Pianeta è alla portata di Ivan Zaytsev e compagni che sono chiamati a una battaglia campale contro gli slavi, una delle formazioni più ostiche in circolazione.

L’Italia incrocerà gli uomini nella bolgia del capoluogo piemontese con la speranze di portare a casa un’affermazione cruciale per avvicinarsi in maniera più sensibile alle semifinali. Dall’altra parte della rete ci saranno però dei fuoriclasse molto temibili come Atanasijevic, Kovacevic e Podrascanin: servirà un sestetto su di giri per soppiantarli e regalare una nuova notte magica a tutto il popolo che sta supportando i ragazzi del CT Chicco Blengini da due settimane.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Serbia, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MERCOLEDI’ 26 SETTEMBRE:

21.15 Italia vs Serbia

ITALIA-SERBIA: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: Valerio Origo