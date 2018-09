Volley, Mondiali 2018: Italia-Russia, il sestetto titolare degli azzurri e le probabili formazioni. Lanza recupera

Questa sera (ore 21.15) l’Italia affronterà la Russia ai Mondiali 2018 di volley maschile, gli azzurri andranno a caccia di una vera e propria impresa contro i Campioni d’Europa spinti dai 12000 spettatori del Mediolanum Forum di Milano. La nostra Nazionale è ormai a un passo dalla qualificazione alla Final Six, una vittoria oggi ci permetterebbe di festeggiare in anticipo il primo posto nel girone della seconda fase ma soprattutto darebbe un segnale importante sulle nostre possibilità di sognare in grande. Serve una grande prestazione da parte del nostro sestetto contro l’Armata che ha dominato in lungo e in largo negli ultimi dodici mesi ma che ora rischia una clamorosa eliminazione dopo aver perso contro USA e Serbia nella prima fase.

Il CT Chicco Blengini è orientato naturalmente verso la conferma della formazione titolare che abbiamo visto nelle sei precedenti partite, con l’unico dubbio riguardo a Filippo Lanza che ha accusato un problemino fisico al ginocchio alla vigilia del match contro la Finlandia ma dovrebbe essere della partita. Lo schiacciatore affiancherà lo scatenato Osmany Juantorena, pronto a offendere con insistenza insieme all’opposto Ivan Zaytsev chiamato a un ruolo da trascinatore. Simone Giannelli in cabina di regia dovrà inventare magie e sfruttare al meglio i centrali Simone Anzani e Daniele Mazzone, Massimo Colaci il confermato libero.

Dall’altra parte della rete coach Shlypanikov potrà contare su dei veri fenomeni come l’opposto Maxim Mikhaylov, il centrale Dmitriy Muserskiy, gli schiacciatori Volkov e Kliuka, il palleggiatore Grankin. Di seguito il sestetto titolare degli azzurri e le probabili formazioni di Italia-Russia, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile.

ITALIA: Giannelli – Zaytsev, Juantorena – Lanza, Mazzone – Anzani, Colaci

RUSSIA: Grankin – Mikhaylov, Muserskiy – Kurkaev, Volkov – Kliuka, Verbov