Volley, Mondiali 2018: Italia-Repubblica Dominicana, sarà passeggiata con la cenerentola? Gli azzurri inseguono la quarta vittoria

Questa volta non ci sono soste per l’Italia che torna immediatamente in campo per affrontare la Repubblica Dominicana nella quarta partita dei Mondiali 2018 di volley maschile. Questa sera (ore 21.15) gli azzurri sono chiamati a quello che sulla carta dovrebbe essere l’impegno più agevole dell’intera rassegna iridata: davanti ai 7500 spettatori del Mandela Forum di Firenze, la nostra Nazionale se la dovrà vedere contro la modesta selezione caraibica che è tornata ai Mondiali dopo addirittura 44 anni di assenza e che non sembra avere i minimi mezzi tecnici per poterci tenere testa. Tutti pensano a una passeggiata agevole e a un 3-0 facile ma la clamorosa batosta di quattro anni fa contro il Porto Rico non lascia dormire sonni tranquilli anche se questa Italia sembra decisamente diversa ed è forte dei tre successi conquistati contro Giappone, Belgio e Argentina.

I ragazzi del CT Chicco Blengini inseguono il quarto successo consecutivo nella competizione, fondamentale per presentarsi a punteggio a pieno allo scontro diretto di martedì sera contro la Slovenia, determinante per aumentare le nostre speranze di accedere alla terza fase. Sulla carta il match odierno sarebbe da turn-over vista l’enorme differenza tra le due squadre ma staremo a vedere se il nostro allenatore avrà il coraggio di lasciare a riposo i vari Ivan Zaytsev e Osmany Juantorena per puntare sulle seconde linee come Gabriele Nelli e Luigi Randazzo.

La Repubblica Dominicana è stata sconfitta dalla Slovenia per 3-1 e dall’Argentina per 3-0, non sfigurando comunque a livello tecnico e potendo contare su due bomber discreti come Henry Santana ed Henry Capellan. L’Italia non deve fermarsi, deve spingere a tutto braccio con cattiveria, grinta e cuore e portare a casa i tre punti possibili con il minor dispendio di forze possibile.













Foto: FIVB