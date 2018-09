LIVE Italia-Repubblica Dominicana volley, Mondiali 2018 in DIRETTA: azzurri a caccia della quarta vittoria, sarà passerella?

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Repubblica Dominicana, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. Al Mandela Forum di Firenze gli azzurri vanno a caccia della quarta vittoria consecutiva: dopo aver sconfitto Giappone, Belgio e Argentina, i ragazzi del CT Chicco Blengini non vogliono più fermarsi e puntano al successo per arrivare a punteggio pieno allo scontro diretto di martedì sera contro la Slovenia. Sulla carta dovrebbe essere una passerella per la nostra Nazionale che non dovrebbe avere particolari problemi contro la modesta compagine caraibica che torna sul palcoscenico internazionale dopo addirittura 44 anni di assenza.

Ivan Zaytsev e compagni dovranno scendere in campo convinti dei propri mezzi ma senza sottovalutare l’avversario che cercherà di dare l’anima per tenere testa al nostro sestetto, decisamente più valido sotto il profilo tecnico e di esperienza. Sarà passerella caraibica per l’Italia? Lo scopriremo questa sera, l’obiettivo è quello di portare a casa un 3-0 rapido senza particolari problemi.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Repubblica Dominicana, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 21.15. Buon divertimento a tutti.

