Volley, Mondiali 2018: big match Brasile-Francia, torna l’Italia! Polonia, USA e Serbia in scioltezza: le partite di oggi

Oggi giovedì 13 settembre si disputano otto partite ai Mondiali 2018 di volley maschile. Giornata davvero scoppiettante e avvincente, con il secondo incontro dell’Italia attesa dal Belgio, il big-match Brasile-Francia, il ritorno in campo delle altre big Polonia, USA e Serbia. Vediamo nel dettaglio quali sono le partite che ci aspettano.

EGITTO vs CANADA (ore 16.00, Pool B a Ruse):

Sulla carta sfida senza storia con il Canada che va a caccia della seconda vittoria consecutiva dopo aver zittito l’Olanda. I ragazzi della Foglia d’Acero, con Hoag redivivo e un sestetto estremamente rodato, dovranno cercare di limitare i Faraoni dell’opposto Abdelhay che ieri hanno cercato di fare partita con il Brasile crollando però nel finale dei vari set.

PORTO RICO vs POLONIA (ore 16.00, Pool D a Varna):

I Campioni del Mondo sono chiamati a una nuova passeggiata, almeno secondo i pronostici perché ieri hanno comunque provato qualche brivido contro la piccola Cuba che ha vinto il terzo set e li ha spaventati nella quarta frazione. I biancorossi, però, non possono fermarsi contro i caraibici e si faranno come sempre trascinare dalle stelle Kurek e Kubiak oltre che dallo schiacciatore Szalpek che ieri ne ha messi giù 20 e può essere la sorpresa del torneo.

REPUBBLICA DOMINICANA vs GIAPPONE (ore 17.00, Pool A a Firenze):

La sfida tra le due squadre più deboli della Pool A, entrambe sconfitte all’esordio rispettivamente da Slovenia e Italia. Giapponesi favoriti per esperienza e carattere, con delle individualità interessanti come capitan Yanagida di banda e l’opposto Otake, la Dominicana proverà a giocare col cuore dopo aver strappato un set alla Slovenia ma la missione sarà difficilissima.

AUSTRALIA vs USA (ore 17.00, Pool C a Bari):

Gli USA tornano in campo dopo la pirotecnica vittoria di ieri sera contro la Serbia. La corazzata a stelle e strisce si è imposta al tie-break portando a casa una vittoria fondamentale per il prosieguo del torneo, ora bisogna continuare a spingere anche se la fatica si farà sicuramente sentire nelle gambe degli uomini di Speraw. Christenson, Anderson, Russell, Sander e Holt: formazione da urlo per avere la meglio sulla piccola Australia di Carroll che ieri si è arresa rapidamente alla fortissima Russia.

BRASILE vs FRANCIA (ore 19.30, Pool B a Ruse):

Il big match di giornata, la super sfida tra i Campioni Olimpici in carica e i finalisti dell’ultima Nations League, due corazzate che puntano al titolo iridato. Le due squadre arrivano all’appuntamento reduci da due successi per 3-0 rispettivamente contro Egitto e Cina: chi vince ipoteca sostanzialmente il primo posto nel girone (salvo clamorosi ko col Canada) e aumenta le proprie chance di accedere alla terza fase, chi perde dovrà già iniziare a rincorrere. Difficile anche fare un pronostico, ne vedremo davvero delle belle con tanti confronti diretti in campo: Brunhino contro Toniutti in cabina di regia, Wallace contro Boyer tra gli opposti, Earvin Ngapeth (ci sarà) contro Douglas tra gli schiacciatori, al centro Lucas e Isac potrebbero avere un vantaggio perché forse Le Roux non recupera dall’acciacco rimediato ieri.

IRAN vs BULGARIA (ore 19.40, Pool D a Varna):

Chi potrà ricoprire il ruolo di outsider in questi Mondiali? L’esito di questa sfida sarà determinante nel girone che comprende anche la Polonia. I padroni di casa hanno sconfitto la Finlandia quattro giorni fa, ieri i persiani si sono sbarazzati di Porto Rico: si riparte da zero in un incontro tra due squadre molto nervose sottorete e molto fumantine. Uchikov e Yosifov per frenare Mousavi, Marouf e compagnia: regna l’incertezza…

CAMERUN vs SERBIA (ore 20.30, Pool C a Bari):

Passeggiata per gli slavi sulla modesta compagine africana che però ieri ha vinto il derby sulla Tunisia. Kovacevic, Atanasijevic e compagni devono prontamente riscattare il ko al tie-break contro gli USA, serve una vittoria schiacciante.

ITALIA vs BELGIO (ore 21.15, Pool A a Firenze):

Clicca qui per la presentazione dettagliata della partita.