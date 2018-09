Basket: il titolo WNBA per il 2018 va alle Seattle Storm, battute in finale le Washington Mystics

Si è conclusa questa notte la stagione 2018 della WNBA. Le Seattle Storm, guidate da grandi prestazioni di Breanna Stewart e Natasha Howard, hanno vinto il titolo per la terza volta, superando in finale le Washington Mystics di Elena Delle Donne senza lasciar loro neppure una vittoria. Il 3-0 in questa serie regala alle Storm il terzo titolo WNBA nella loro storia, dopo i successi del 2004 e 2010.

Breanna Stewart, dopo esser stata nominata MVP della stagione regolare, è stata insignita del riconoscimento di MVP della finale.

Le Storm, prima di fare proprio il titolo, hanno concluso la regular season col miglior record della WNBA: 26 vittorie e 8 sconfitte. Nei playoff, il cui format ne prevedeva l’ingresso in gara nel turno di semifinale, hanno superato le Phoenix Mercury di Diana Taurasi e Brittany Griner in cinque partite, prima di fermare la spettacolare corsa di Washington, trascinata da Elena Delle Donne,

Questo il roster delle Seattle Storm che hanno conquistato il loro terzo trionfo nella lega professionistica femminile:

Sue Bird, Jordin Canada, Alysha Clark, Natasha Howard, Crystal Langhorne, Jewell Loyd, Kaleena Mosqueda-Lewis, Courtney Paris, Noelle Quinn, Mercedes Russell, Breanna Stewart, Sami Withcomb. Coach: Dan Hughes.













