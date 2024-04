WTA Madrid 2024: Jasmine Paolini si ferma agli ottavi con la russa Andreeva

Dopo i quarti raggiunti a Stoccarda, Jasmine Paolini non riesce a ripetersi nel WTA 1000 di Madrid. La tennista toscana è stata sconfitta in due set dalla russa Mirra Andreeva, numero 43 del mondo, con il punteggio di 7-6 6-4 dopo un’ora e quarantadue minuti di gioco. Ci sono sicuramente dei rimpianti per l’azzurra, per le occasioni mancate soprattutto nella prima frazione, ma bisogna dare i meriti anche alla 17enne di Krasnojarsk che ha giocato davvero un’ottima partita, raggiungendo i quarti proprio nel torneo che lo scorso anno l’aveva fatta conoscere al grande pubblico.

Incredibile come entrambe le giocatrici abbiano vinto lo stesso numero di punti (151), segnale comunque di una sfida davvero equilibrata. Sia Andreeva sia Paolini hanno faticato un po’ troppo nei turni di servizio, con la russa che ha vinto il 57% dei punti con la prima, mentre l’italiana il 51%.

La partita, infatti, è cominciata proprio con quattro break consecutivi. Andreeva avanti 1-0 e poi 2-1, ma sempre raggiunta da Paolini, che ha poi tolto nuovamente per una terza volta la battuta all’avversaria, salendo anche sul 5-2. Nell’ottavo gioco la toscana ha anche un set point, ma sbaglia il rovescio in contropiede. Purtroppo Paolini concede il break nel nono game e il set scivola poi al tie-break. Andreeva parte fortissima e si porta sul 4-0 ed è un vantaggio decisivo per la russa, che chiude sul 7-2.

Sulla scia del set vinto Andreeva è una furia ad inizio seconda frazione, mentre Paolini sembra crollare completamente. La toscana, infatti, perde per due volte il servizio e la russa scappa via sul 4-0. Non è finita perché Jasmine ha una straordinaria reazione e riesce a recuperare i due break di svantaggio, accorciando fino al 5-4. Nel decimo gioco purtroppo il dritto la tradisce e arriva il break di Andreeva, che vince 6-4 e vola ai quarti di finale.