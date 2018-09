Italia-Belgio, Mondiali volley 2018: orario d’inizio e come vederla in tv

Oggi giovedì 13 settembre si gioca Italia-Belgio, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. Al Mandela Forum di Firenze gli azzurri tornano in campo dopo il successo di domenica contro il Giappone, davanti a 7500 spettatori si preannuncia una vera e propria battaglia contro i Red Dragons che lo scorso anno ci eliminarono ai quarti di finale degli Europei: i ragazzi del CT Chicco Blengini vogliono riscattare lo smacco subito un anno fa e vanno a caccia di una vittoria fondamentale per il prosieguo della nostra rassegna iridata visto che tutti i risultati ottenuti si portano dietro nella seconda fase.

La nostra Nazionale se la dovrà vedere con l’ostica formazione guidata da Andrea Anastasi che ieri ha debuttato contro l’Argentina e che ha tutte le carte in regola per mettere in difficoltà l’Italia, comunque favorita nei pronostici. Ivan Zaytsev e compagni vogliono ancora incantare il pubblico come successo quattro giorni fa al Foro Italico di Roma, si sono allenati per questi giorni e hanno studiato attentamente l’avversario.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Belgio, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

GIOVEDI’ 13 SETTEMBRE:

21.15 Italia-Belgio

ITALIA-BELGIO: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: FIVB