Volley, Mondiali 2018: chi si qualificherà alle semifinali? I gironi della terza fase: tra il gruppo della morte e le chance dell’Italia

Si è delineato il tabellone della terza fase ai Mondiali 2018 di volley maschile, le sei squadre rimaste in corsa sono state divise in due gironi da tre squadre ciascuno che qualificheranno alle semifinali. Al Pala Alpitour di Torino, dal 26 al 28 settembre, andrà in scena un grande spettacolo con le migliori Nazionali del Pianeta pronte ad affrontarsi a viso aperto per continuare a inseguire il titolo iridato. Ma quali sono le grandi favorite della vigilia? Chi si qualificherà alle semifinali dei Mondiali e come si svilupperanno i due gruppi? Analizziamo la situazione nel dettaglio.

POOL I:

Un vero e proprio girone della morte che ci regalerà tre partite di assoluto spessore tecnico, il meglio che la pallavolo internazionale possa offrire in questo preciso momento. Brasile, Russia e USA sono probabilmente le migliori squadre in circolazione e si dovranno scannare tra loro per decidere chi potrà proseguire la propria avventura e chi invece dovrà fare le valigie prima del previsto.

Per quanto visto fino a questo momento, i Campioni Olimpici sembrano essere leggermente inferiori rispetto alle altre due corazzate: i verdeoro, trascinati da Bruninho in cabina di regia e da Wallace nel ruolo di opposto, hanno accusato l’assenza di Lucarelli ma sono riusciti comunque a costruire uno schema di gioco interessante che punta tanto anche sul martello Douglas e sui centrali Isac e Lucas. Non è sicuramente la migliore versione dei sudamericani ma quando conta davvero riescono sempre a tirare fuori il coniglio dal cilindro. Hanno disputate le ultime quattro finali iridate (tre vinte, persa l’ultima contro la Polonia) e inseguono un pokerissimo da record.

Il Brasile aprirà le danze contro la Russia in uno scontro diretto subito fondamentale per le sorti dell’intero girone. I Campioni d’Europa hanno iniziato in sordina perdendo contro USA e Serbia nella prima fase, poi hanno rialzato la testa dominando la seconda fase con tanto di vittoria al tie-break sull’Italia. La compagine di coach Shliapnikov si distingue sempre per il gioco molto fisico e aggressivo, basato tutto sulla potenza in attacco e al servizio supportate da un muro granitico. Colossi come Mikhaylov e Muserskiy, supportati da Kliuka e Volkov, non sono facilmente superabili e sulla carta la Russia è la squadra più completa del lotto insieme agli USA.

Gli americani sono gli unici imbattuti del torneo e per il momento sembrano avere qualcosina in più, hanno appunto già sconfitto la Russia ma questa volta si ripartirà da zero e in più potrebbero soffrire psicologicamente il Brasile. Sono completi in ogni reparto, giocano molto di squadra e questo potrebbe farsi sentire in questa fase del torneo: Anderson, Sander e Russell costituiscono un terzetto d’attacco davvero molto invidiabile con Christenson in cabina di regia e Holt sottorete. Una formazione molto “italiana” visto che diversi giocatori militano in SuperLega, capace di puntare sull’ordine difensivo e sulla rapidità.

Davvero difficile fare una previsione su chi possa passare in semifinale da questo girone: Russia 35%, USA 35%, Brasile 30%.

POOL J:

L’Italia può ritenersi soddisfatta dell’esito del sorteggio, ha evitato USA e Russia garantendosi due incontri sulla carta alla portata contro Polonia e Serbia. La nostra Nazionale se la giocherà alla pari con i Campioni del Mondo e con gli slavi, calendario favorevole con incontri previsti al primo e al terzo giorno di gara sapendo già la situazione del girone. Ivan Zaytsev e compagni vogliono continuare a sognare in grande, le sette vittorie ottenute tra prima e seconda fase lasciano ben sperare ma attenzione a non sottovalutare le rivali. I Campioni del Mondo di Kurek e Kubiak si sono salvati all’ultimo e in gara secca possono farci soffrire, gli slavi di Atanasijevic e Kovacevic hanno un grande attacco e un buon muro da prendere con le pinze.

Percentuali sul passaggio del turno? Italia 40%, Serbia 30%, Polonia 30%.

Foto: Valerio Origo