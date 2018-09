Volley, Mondiali 2018: il tabellone dell’Italia nella terza fase e la strada verso le semifinali. Avversari e possibili incroci

L’Italia ha incantato nelle prime due settimane ai Mondiali 2018 di volley maschile e con grande autorevolezza si è qualificata alla terza fase della rassegna iridata, la nostra Nazionale è tra le sei grandi del Pianeta e ora non vuole smettere di sognare. Il sorteggio che ha definito la composizione dei due gironi della Final Six può considerarsi benevolo visto che abbiamo evitato Russia e USA ma non bisognerà assolutamente sottovalutare Serbia e Polonia, due avversarie molto ostiche e temibili che andranno prese con le pinze. Le nostre rivali possono seriamente crearci dei grattacapi e metterci in difficoltà ma gli azzurri hanno tutte le carte in regola per fare saltare il banco e volare in semifinale. Diamo uno sguardo più dettagliato al tabellone dell’Italia nella terza fase e ai possibili incroci per il prossimo cammino dei padroni di casa nella rassegna iridata.

L’Italia affronterà la Serbia mercoledì 26 settembre (ore 21.15) al Pala Alpitour di Torino. Ivan Zaytsev e compagni saranno spinti da un pubblico calorosissimo (l’impianto del capoluogo piemontese è già sold out), il match contro gli slavi si preannuncia davvero molto intenso e si deciderà sui dettagli: spaventano gli attacchi di Aleksandar Atanasijevic e Uros Kovacevic, il loro muro è molto solido con il granitico Marko Podrascanin al centro, fanno della tenacia e della potenza i loro punti di forza. Questo incontro sarà fondamentale: vincendolo aumenterebbero considerevolmente le nostre speranze di qualificazione, perdendolo avremo comunque la possibilità di giocarci il tutto per tutto venerdì sera contro la Polonia.

I ragazzi del CT Chicco Blengini avranno infatti il beneficio di scendere in campo per ultimi contro i Campioni del Mondo, conoscendo il risultato dello scontro tra i biancorossi e la Serbia, dunque sapendo già cosa ci servirà per volare in semifinale. Si tratta di un vantaggio importante, garantito da un calendario che sorride particolarmente a questa Italia, ora pronta ad alzare ulteriormente l’asticella. La battaglia campale contro gli uomini di Heynen, trascinati dai soliti Kurek e Kubiak senza dimenticarsi della novità Szalpuk, ci dirà davvero fin dove possiamo andare.

Eventualmente chi ci aspetterà in semifinale? Una tra Russia, USA e Brasile (le semifinali saranno incrociate, la prima classifica di un girone affronta la seconda dell’altro). I Campioni d’Europa e gli americani sembrano essere leggermente favoriti rispetto ai Campioni Olimpici che però tirano sempre fuori gli artigli quando conta davvero: ne vedremo delle belle per la gioia di tutti gli appassionati di pallavolo, ora i Mondiali entrano nel vivo e non c’è più il tempo per scherzare.

Foto: Valerio Origo