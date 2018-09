Calendario Mondiali volley 2018: il programma e tutte le partite di oggi (13 settembre). Gli orari e come vederle in tv

Oggi giovedì 13 settembre si giocano otto partite ai Mondiali 2018 di volley maschile. In programma la seconda giornata dei vari gironi, due incontri per ogni gruppo in una giornata molto lunga che inizierà alle ore 16.00. Finalmente l’Italia torna in campo, alle ore 21.15 gli azzurri affronteranno il Belgio di Andrea Anastasi al Mandela Forum di Firenze: i ragazzi del CT Chicco Blengini vanno a caccia di una vittoria fondamentale contro i Red Dragons, il successo è cruciale per puntare alla terza fase.

Il big match di giornata è la supersfida tra Brasile e Francia: dopo gli esordi agevoli contro Egitto e Cina, le due corazzate si affrontano in un incontro che sulla carta vale già il primo posto nella Pool B. USA e Serbia, dopo lo scontro diretto di ieri, tornano in campo per due match semplici rispettivamente contro Australia e Camerun. Tutto facile anche la Polonia contro il Porto Rico, il Canada non dovrà sottovalutare i Faraoni, incertissimo invece Iran-Bulgaria che definirà le gerarchie nel gruppo D.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite di giovedì 13 settembre ai Mondiali 2018 di volley maschile. Prevista la DIRETTA LIVE scritta su OASport per vivere insieme tutti gli incontri e la DIRETTA LIVE specifica dell’Italia, prevista la messa in onda di alcuni incontri sui canali Rai come specificato.

GIOVEDÌ 13 SETTEMBRE:

16.00 Egitto vs Canada (Pool B, a Ruse)

16.00 Porto Rico vs Polonia (Pool D, a Varna)

17.00 Repubblica Dominicana vs Giappone (Pool A, a Firenze)

17.00 Australia vs USA (Pool C, a Bari) diretta tv su RaiSport

19.30 Iran vs Bulgaria (Pool D, a Varna)

19.30 Brasile vs Francia (Pool B, a Ruse) differita tv su RaiSport (dalle ore 00.20 del 14 settembre)

20.30 Camerun vs Serbia (Pool C, a Bari)

21.15 Italia vs Belgio (Pool A, a Firenze) diretta tv su Rai Due