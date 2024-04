MotoGP, Di Giannantonio svetta nei Test di Jerez. Tante novità tecniche, prove di setting per Bagnaia e Bastianini

Si è conclusa con il miglior tempo di Fabio Di Giannantonio la giornata di test collettivi ufficiali della MotoGP sulla pista di Jerez de la Frontera all’indomani del Gran Premio di Spagna 2024, quarto round stagionale del Motomondiale. Le Case ne hanno approfittato per effettuare delle prove comparative e testare alcuni aggiornamenti tecnici in vista del prosieguo del campionato.

“Diggia” è stato il più veloce in sella alla sua GP23 del team Pertamina Enduro VR46 fermando il cronometro in 1’36″405, ma il dominio Ducati è rappresentato soprattutto dalla presenza di ben sette Desmosedici in top10. Tra chi non aveva brillato particolarmente in gara, sono arrivati riscontri incoraggianti per Franco Morbidelli 3° a 122 millesimi dalla vetta e con un buon ritmo nei long-run. Meno lavoro rispetto ad altri per gli “ufficiali” Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini, rispettivamente 4° e 9° a 0.184 e 0.387 dalla testa concentrandosi esclusivamente sulla messa a punto della GP24 e investigando sulle vibrazioni che hanno causato diversi grattacapi a inizio stagione.

Novità molto importante invece nel team Gresini, con Marc Marquez (5° a 232 millesimi dal leader) che ha provato per la prima volta il freno posteriore a pollice. Uno dei pochi intrusi all’interno della pattuglia Ducati di vertice è Maverick Viñales, ottimo 2° a 87 millesimi dal miglior crono di Di Giannantonio sperimentando il nuovo codone introdotto sulla sua Aprilia RS-GP 24, ma si è difeso bene anche il suo compagno di squadra Aleix Espargarò in settima piazza a 339 millesimi.

In casa KTM è stata provata una nuova carena, oltre ad alcuni aggiustamenti a livello di motore e aerodinamica, con Brad Binder e Pedro Acosta che hanno chiuso in sesta e undicesima posizione a meno di mezzo secondo dal primo. Prove generali di rivoluzione inoltre per Yamaha con una nuova carena e diversi aggiornamenti aerodinamici, mentre Honda ha fatto girare Johann Zarco con una moto prototipo.