Calcio a 5, Qualificazioni Europei 2019: l’Italia sale sull’ottovolante e schianta la Romania! Ora serve l’impresa con la Spagna

E’ ancora grande Italia a Leganes (Spagna), dove è in corso il Main Round di qualificazione agli Europei 2019 di calcio a 5 femminile, la prima storica competizione continentale per le Nazionali “rosa” di futsal. Le azzurre guidate dal ct Francesca Salvatore hanno sommerso la Romania, sconfitta 8-2 nella seconda partita del gruppo 1, e hanno dato seguito alla vittoria per 6-1 nella prima sfida contro la Polonia.

Ad attendere le azzurre, però, ora c’è la Spagna, padrona di casa, che sabato 15 settembre attende l’Italia in un match che avrà il sapore di uno spareggio a tutti gli effetti tra due compagini pronte a contendersi il primato in classifica, che vale il pass per gli Europei 2019. Nel quintetto di partenza, coach Salvatore si è affidato a Margarito al posto di Mascia tra i pali, alle spalle di Bruna Borges, D’Incecco, Coppari e Giuliano.

E dopo appena 15 secondi un penalty ha consentito a Bruna Borges di andare subito a segno, tracciando il solco di una gara incanalatasi rapidamente nella direzione delle azzurre, travolgenti nella prima frazione con le reti di Belli, Luciani e di capitan D’Incecco, che hanno consentito all’Italia di giungere all’intervallo in vantaggio di 4 reti.

In avvio di ripresa il copione non è cambiato. E Mansueto dopo appena 36 secondi ha timbrato la cinquina azzurra, a cui hanno fatto seguito un rigore di Giuliano e il sigillo di Pomposelli. Un lieve calo di tensione ha consentito poi alla Romania di andare due volte a segno con Raduc e Barabasi, ma nel finale Giuliano ha trovato nuovamente la via del gol, mettendo a referto la sua doppietta personale che ha fissato il risultato sull’8-2.

L’Italia e la Spagna ora sono a braccetto a quota 6 punti. E alle azzurre servirà un blitz in terra nemica per garantirsi la qualificazione ai primi storici Europei.













