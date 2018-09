Calendario Mondiali volley 2018: il programma e tutte le partite di oggi (22 settembre). Gli orari e come vederle in tv

Oggi sabato 22 settembre si giocano otto partite ai Mondiali 2018 di volley maschile, entriamo nel vivo della seconda fase e si preannuncia grande spettacolo tra Milano, Bologna, Sòfia e Varna. Grande attesa per l’Italia che in serata affronterà la Russia in un big match stellare che potrebbe promuovere gli azzurri alla Final Six e mettere in ginocchio i Campioni d’Europa, attenzione al Brasile che se la dovrà vedere con l’insidioso Belgio, sfida pirotecnica tra la Polonia e la Francia per capire chi può puntare alla terza fase, gli USA affronteranno la Bulgaria in un incontro da non perdere.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite di sabato 22 settembre ai Mondiali 2018 di volley maschile. Prevista la DIRETTA LIVE scritta su OASport per vivere insieme tutti gli incontri, prevista la messa in onda di alcuni incontri sui canali Rai come specificato.

SABATO 22 SETTEMBRE:

16.00 Iran vs Canada (Pool G, Sofia)

16.00 Serbia vs Argentina (Pool H, Varna)

17.00 Olanda vs Finlandia (Pool E, Milano) diretta tv su RaiSport

17.00 Australia vs Belgio (Pool F, Bologna)

19.40 Bulgaria vs USA (Pool G, Sofia)

19.40 Polonia vs Francia (Pool H, Varna)

20.30 Slovenia vs Brasile (Pool F, Bologna) differita tv su RaiSport dalle ore 00.20 di domenica 23 settembre

21.15 Italia vs Russia (Pool E, Milano) diretta tv su Rai Due