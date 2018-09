Volley, Mondiali 2018: Polonia-Francia decisiva, USA e Brasile vogliono la Final Six. C’è Italia-Russia, sabato di fuoco

Si torna in campo ai Mondiali 2018 di volley maschile, inizia la seconda fase: le migliori 16 Nazionali rimaste in corsa sono state divise in quattro gironi e si sono portate dietro tutti i risultati acquisiti fino a questo momento, le vincitrici dei quattro gruppi e le due migliori seconde si qualificheranno alla Final Six di Torino. Di seguito le partite in programma oggi sabato 22 settembre.

IRAN vs CANADA (ore 16.00, Pool G a Sòfia):

Si affrontano due squadre che ieri hanno perso nettamente rispettivamente contro Bulgaria e USA. Entrambe le formazioni sono con le spalle al muro, obbligate a vincere per continuare a sperare in una difficilissima qualificazione alla Final Six. I ragazzi della Foglia d’Acero con Perrin e Hoag in grande forma possono provare a mettere sotto i mediorientali di Ghafour ma la strada è tutta in salita, sarà una partita molto nervosa vista la posta in palio, determinanti la fase offensiva e quella sottorete dove l’Iran proverà a fare la differenza.

SERBIA vs ARGENTINA (ore 16.00, Pool H a Varna):

Gli slavi hanno sconfitto la Francia al tie-break mentre l’Argentina ha firmato un clamoroso colpaccio contro la Polonia e ha rimescolato le carte in tavola. Aleksandar Atanasijevic, capace di entrare nella storia con i 38 punti siglati ieri, cercherà di trascinare la sua Nazionale verso la vittoria contro l’Albiceleste di Velasco che è già eliminata ma vuole continuare a stupire.

OLANDA vs FINLANDIA (ore 17.00, Pool E a Milano):

L’Olanda, travolta ieri dalla Russia, non può più sbagliare se vuole rimanere ancora in vita: deve assolutamente vincere e sperare che l’Italia fermi i Campioni d’Europa. Situazione complicata per i tulipani che non dovrebbero avere grossi problemi contro i modesti nordici trascinati dai soliti Abdel Aziz, Ter Horst, Van Garderen.

AUSTRALIA vs BELGIO (ore 17.00, Pool F a Bologna):

Sulla carta ormai è una partita priva di significato, le due squadre non hanno più possibilità di proseguire la propria avventura e lotteranno per l’onore. I Red Dragons di Anastasi partiranno favoriti ma dopo la batosta subita contro la Slovenia ci sarà parecchio amaro in bocca.

BULGARIA vs USA (ore 19.40, Pool G a Sòfia):

L’Italia guarderà con particolare interesse questa partita, una sconfitta dei padroni di casa ci qualificherebbe direttamente alla terza fase. La corazzata a stelle e strisce parte con tutti i favori del pronostico, con un successo volerebbe direttamente a Torino e ha tutte le carte in regola per infilare la settima vittoria consecutiva da vera superpotenza dopo che ieri si è sbarazzata del Canada. Anderson, Russell e Sander vogliono trascinare la propria squadra verso la Final Six ma riusciranno a placare la verve dei Skrimov e compagnia di fronte al proprio pubblico?

POLONIA vs FRANCIA (ore 19.40, Pool H a Varna):

Scontro diretto pirotecnico che può decidere le sorti del girone. La Polonia si è suicidata contro l’Argentina e ha tenuto in vita i Galletti che, dopo il ko contro la Serbia, possono puntare ancora in alto se dovessero infilare due vittorie. I transalpini sono davvero con l’acqua alla gola ma sono ancora in piedi e cercheranno di riemergere contro i Campioni del Mondo che ora potrebbero subire il contraccolpo. Earvin Ngapeth e Stephen Boyer sono pronti per l’impresa contro Kurek e Szalpuk, ieri Kubiak non era a referto.

SLOVENIA vs BRASILE (ore 20.30, Pool F a Bologna):

I verdeoro inseguono quella vittoria che li spedirebbe alla Final Six, i balcanici cercano l’impresa per riaprire i conti. Sulla carta è uno scontro diretto per il primo posto ma i Campioni Olimpici partiranno con tutti i favori del pronostico e sembrano avere una marcia in più rispetto agli uomini di Boban Kovac che ieri si sono imposti sul Belgio. Bruninho è pronto per scatenare Wallace e Douglas ma dall’altra parte della rete il tridente composto da Urnaut, Gasparini e Cebulj proverà a sorprendere.

ITALIA vs RUSSIA (ore 21.15, Pool E a Milano):

