LIVE Portogallo-Italia, Nations League 2019 in DIRETTA: scontro diretto fondamentale, Mancini punta su Chiesa e Immobile

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Portogallo-Italia, match valido per la seconda giornata della Nations League 2019 di calcio. La Nazionale di Roberto Mancini, reduce dal pari 1-1 contro la Polonia a Bologna, va in cerca di un risultato positivo e di una prestazione migliore, sotto il profilo del gioco, di quella della prima uscita.

Il ct ha diverse problematiche da risolvere ed è chiaro che in un torneo nel quale ci si gioca la qualificazione alla Final Four, utile per guadagnare punti nel ranking in vista del sorteggio degli Europei 2020 di dicembre, puntare al risultato pieno è importante. La sfida contro i lusitani a Lisbona non sarà affatto facile. Pur orfana di Cristiano Ronaldo, rimasto in Italia per affinare la preparazione con la Juventus, la formazione allenata da Fernando Santos è campione d’Europa uscente e va affrontata con grande rispetto, annoverando calciatori di alta qualità come Bernardo Silva.

Da par suo la compagine tricolore vorrà mettere in mostra il proprio potenziale offensivo guidato da un Federico Chiesa, molto ispirato nel match contro la Polonia, senza dimenticarci dei possibili inserimenti nell’undici titolare di Federico Bernardeschi e di Ciro Immobile. Un’Italia che va in cerca di se stessa e spera di avere delle risposte positive dalla sfida dell’Estádio da Luz.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Portogallo-Italia, match valido per la seconda giornata della Nations League 2019 di calcio: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 20.45. Buon divertimento!

LE PROBABILI FORMAZIONI – LA PRESENTAZIONE DEL MATCH – I RISULTATI E LE CLASSIFICHE DELLA NATIONS LEAGUE













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

Foto: kivnl / Shutterstock.com