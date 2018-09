Nations League 2019, Portogallo-Italia: le probabili formazioni e le ultime novità. Zappacosta titolare, dubbi sul modulo per Mancini

Ci siamo: neppure il tempo di archiviare il non esaltante pareggio interno contro la Polonia, che per l’Italia è già tempo di pensare alla seconda giornata della Nations League di calcio. Domani, lunedì 10 settembre alle ore 20.45, gli azzurri faranno visita al Portogallo, che nella prima giornata ha riposato.

I lusitani, privi di Cristiano Ronaldo, guidati dal CT Santos, schiereranno Rui Patricio in porta, difesa a quattro con Cancelo, Neto, Pepe e Guerreiro, linea mediana con Bernardo Silva, Carvalho, Renato Sanches e Bruma, mentre in avanti spazio alle due punte Gonçalo Guedes ed André Silva.

Mancini alla seconda partita ufficiale da CT, ha ancora dubbi sul modulo: col 4-3-3, Benassi o Barella al posto di Pellegrini, in attacco Bernardeschi, Belotti e Chiesa e panchina per Insigne, mentre col 4-2-3-1, Jorginho e Gagliardini faranno da diga davanti alla difesa, con Chiesa, Bernardeschi e Bonaventura alle spalle di Belotti. In difesa sicuro l’utilizzo di Criscito a sinistra.

Di seguito le probabili formazioni del match:



Portogallo: Rui Patricio; Cancelo, Neto, Pepe, Guerreiro; Bernardo Silva, Carvalho, Renato Sanches, Bruma; Gonçalo Guedes, André Silva. CT: Santos.

Italia: Donnarumma; Zappacosta, Bonucci, Chiellini, Criscito; Cristante, Jorginho, Bonaventura; Bernardeschi, Belotti, Chiesa. CT: Mancini.













Foto: ymphotos Shutterstock.com

roberto.santangelo@oasport.it