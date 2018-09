Nations League 2019, Italia-Polonia 1-1: pareggio d’oro degli azzurri, Jorginho risponde a Zielinski. Decisivo Chiesa

L’Italia pareggia con la Polonia per 1-1 nella prima partita della Nations League 2018-2019 di calcio, nuova competizione organizzata dalla UEFA. La nostra Nazionale doveva incominciare dallo Stadio Dall’Ara di Bologna una lenta risalita dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2018, gli azzurri sono sembrati ancora frastornati dalla notte di San Siro e il cammino di rinascita si preannuncia lento e faticoso ma di fronte ai 24mila spettatori accorsi nel capoluogo emiliano riusciamo quantomeno a portare a casa un pareggio prezioso in rimonta. All’iniziale svantaggio causato dalla rete di Zielinski ha risposto Jorginho su rigore.

I ragazzi del CT Roberto Mancini torneranno in campo lunedì sera a Lisbona per affrontare il Portogallo privo di Cristiano Ronaldo: sarà una partita fondamentale se si vogliono nutrire delle speranze di qualificazione alla Final Four del torneo (serve il primo posto nel girone). Confermata l’annunciata formazione della vigilia: Donnarumma tra i pali (due miracoli di Gigi), al centro i veterani Chiellini e Bonucci, sulla destra Zappacosta e sulla sinistra Biraghi che prende il posto di Criscito, a centrocampo Jorginho (lacunoso, ma segna il pareggio) affiancato da Gagliardini e Romagnoli (sottotono), in attacco uno spento Balotelli con Insigne e Bernardeschi poco incisivi. Decisivi i cambi, gli ingressi di Belotti e Chiesa hanno cambiato la partita.

Al 6′ Donnarumma è subito chiamato agli straordinari e deve compiere un vero e proprio miracolo: Gagliardini perde palla sulla trequarti, Lewandowski serve Zielinski che si trova così a tu per tu con il nostro portiere abile però a respingere con un provvidenziale colpo di reni. L’Italia fatica e soffre il pressing degli avversari che spingono con un certa continuità soffrendo l’intesa tra Lewandowsi e Zielinski mentre la nostra manovra è troppo lenta e prevedibile. Al 26′ poi un altro miracolo di Donnarumma su deviazione ravvicinata di Krychowiak. Ci salviamo grazie al nostro estremo difensore perché davanti Balotelli e Insigne non sono pervenuti, a centrocampo Jorginho e compagni annaspano. Al 37′ però Bernardeschi ha una clamorosa occasione per il vantaggio: Jorginho lo serve, il sinistro a giro però esce di poco. Gol mangiato, gol subito: al 40′ Jorginho perde un pallone al limite dell’area, Lewandowski crossa in mezzo e trova il destro al volo di Zielinski che porta in vantaggio i biancorossi.

Nella ripresa soffriamo ancora i contropiedi dei nostri avversari, al 47′ Lewandowski sfiora il raddoppio con una sforbiciata in area su invito di Blaszczykowski. L’Italia annaspa e finalmente Mancini decide di cambiare (dopo aver già inserito Bonaventura al posto di Pellegrini nell’intervallo): al 60′ esce un abulico Balotelli ed entra Belotti, al 71′ entra Chiesa per Insigne e la partita cambia. Andrea e Federico alzano il baricentro della squadra ed è proprio il talento della Fiorentina a procurarsi un calcio di rigore al 76′, steso in scivolata da Blaszczykowski. Jorginho si porta sul dischetto e trasforma trovando un pareggio fondamentale. Nel finale le due squadre sono stanche e non succede più nulla.













Foto: YiAN Kourt / Shutterstock.com