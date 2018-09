LIVE Polonia-Serbia volley, Mondiali 2018 in DIRETTA: l’Italia tifa gli slavi, partita decisiva per le semifinali!

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Polonia-Serbia, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. Al Pala Alpitour di Torino andrà in scena una partita fondamentale della terza fase della rassegna iridata, la corsa verso le semifinali è entrata nel vivo e anche l’Italia osserverà questo incontro con parecchia attenzione: dopo la scoppola subita ieri contro gli slavi, la nostra Nazionale deve assolutamente tifare Serbia perché una vittoria dei Guerrieri (o una sconfitta al tie-break) ci permetterebbe di giocarci il tutto per tutto domani sera nello scontro diretto contro la Polonia mentre un successo dei biancorossi per 3-0 o 3-1 ci complicherebbe terribilmente la vita e ci costringerebbe a battere i Campioni del Mondo con un netto 3-0.

La Serbia è particolarmente galvanizzata e ha bisogno di un solo set per accedere matematicamente alle semifinali, la Polonia vuole proseguire nella difesa del titolo. Si preannuncia una partita particolarmente interessante e vibrante, uno scontro diretto che l’Italia dovrà seguire con molto interesse perché dall’esito di questa sfida dipenderà il nostro futuro. Gli azzurri saranno sugli spalti per vedere da vicino le gesta dei rivali: da una parte Aleksandar Atanasijevic e Uros Kovacevic insieme a Marko Podrascanin, dall’altra Kurek e Kubiak affiancata da Szalpuk.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Polonia-Serbia, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 20.30. Buon divertimento a tutti.

L’Italia si qualifica alle semifinali se… – L’Italia tifa Serbia, una vittoria della Polonia sarebbe quasi irrimediabile













20:18 Tutto pronto per l’inizio del match. Atmosfera molto calda a Torino.

Foto: FIVB