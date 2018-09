Volley, Mondiali 2018: Polonia-Serbia 3-0, Italia quasi eliminata

CLICCA QUI PER L’ITALIA SI QUALIFICA ALLE SEMIFINALI SE…

L’Italia è quasi eliminata dai Mondiali 2018 di volley maschile. La Polonia ha sconfitto la Serbia per 3-0 (28-26; 28-26; 25-22) e ora la nostra Nazionale è davvero con le spalle al muro: domani sera dobbiamo battere i Campioni del Mondo per 3-0 con 15 punti complessivi di vantaggio per qualificarci alle semifinali, altrimenti gli azzurri dovranno fare prematuramente le valigie. Al Pala Alpitour di Torino, i biancorossi sono riusciti ad avere la meglio sugli slavi che ieri ci avevano surclassato, la partita è stata tiratissima e si è risolta su dei piccoli dettagli che purtroppo hanno sempre premiato gli uomini di Heynen. Sugli scudi Bartosz Kurek (15 punti), Michal Kubiak (14, 4 muri) e Mateusz Bieniek (12, 4 muri). Alla Serbia non bastano le 14 marcature di Uros Kovacevic e le 11 di Aleksandar Atanasijevic.

Dopo una lunghissima fase punto a punto nel primo set, la Serbia cerca l’allungo a cavallo del secondo time-out tecnico con due aces consecutivi di Ivovic e una parallela impossibile di Kovacevic (18-14). Una stoccata di Atanasijevic e un muro di Podrascanin valgono il 21-18 ma la Polonia non molla e infila tre punti consecutivi. Lisinac e Ivovic regalano il 23-21, Atanasijevic si procura anche il primo set point ma Ivovic sbaglia la battuta sucessiva. I biancorossi salgono in cattedra, Kovacevic annulla un set-point ma poi Szalpuk concretizza alla seconda occasione.

Serbia sempre avanti in avvio di secondo set grazie a qualche errore degli avversari e alla verve di Atanasijevic e Kovacevic che pesca il 10-8. L’ace di Atanasijevic e il muro di Podrascanin permettono agli slavi di conservare i tre punti di margine ma un super Kurek e un tonico Kubiak tengono vivi i Campioni del Mondo. Lotta punto a punto fino al 23-23, Kovacevic regala il primo set point ma Szalpuk annulla (24-24). Un errore per parte al servizio, successivamente Kurek firma un ace ma poi sbaglia (26-26), in quel momento gli uomini di Grbic sbagliano la difesa su un attacco di Szalpuk e Kubiak chiude con un diagonale. Nel terzo set la Polonia è sempre stata avanti, la Serbia ha cercato di rimanere in scia ma non ha mai avuto la forza per passare davanti.













Foto: FIVB