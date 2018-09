Volley, Mondiali 2018: l’Italia si qualifica alle semifinali se… Tutte le combinazioni: strada in salita per gli azzurri, serve l’impresa

L’Italia ora è davvero con le spalle al muro ai Mondiali 2018 di volley maschile, la nostra Nazionale è stata travolta dalla Serbia con un roboante 3-0 e la corsa verso le semifinali si fa davvero durissima. Gli azzurri devono compiere una vera e propria impresa per entrare tra le quattro grandi del Pianeta: gli slavi ci hanno massacrato al Pala Alpitour di Torino e ora siamo davvero appesi a un filo. Cosa deve fare l’Italia per qualificarsi ai Mondiali 2018 di volley?

Giovedì 27 settembre (ore 20.30) si giocherà Serbia-Polonia dal cui risultato dipenderanno molte delle sorti di Ivan Zaytsev e compagni che poi giocheranno venerdì 28 settembre (ore 21.15) contro i Campioni del Mondo. Di seguito tutte le combinazioni che ci permetterebbero di fare festa.

L’ITALIA SI QUALIFICA ALLE SEMIFINALI DEI MONDIALI SE…:

– La Serbia batte la Polonia con qualsiasi risultato. Allora l’Italia dovrà sconfiggere la Polonia con qualsiasi risultato.

– La Polonia batte la Serbia per 3-2. Allora l’Italia dovrà battere la Polonia per 3-0 o 3-1.

– La Polonia batte la Serbia per 3-1. Allora l’Italia dovrà battere la Polonia per 3-0, col 3-1 si andrà a vedere il quoziente punti tra noi e la Polonia, noi partiamo da un pesantissimo -22.

– La Polonia batte la Serbia per 3-0. In questo caso l’Italia dovrà battere la Polonia per 3-0, le tre squadre arriverebbero alla pari in tutto e sarà decisivo il quoziente punti.













Foto: Valerio Origo