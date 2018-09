Volley, Mondiali 2018: Polonia-Serbia decisiva per l’Italia. Un 3-0 o 3-1 polacco sarebbe quasi irrimediabile

La più brutta Italia vista in questi Mondiali è stata letteralmente surclassata dalla Serbia che ci ha travolto con un perentorio 3-0. Al Pala Alpitour di Torino la nostra Nazionale è stata travolta dagli slavi, non riuscendo mai a entrare in partita e giocando malissimo in ogni frangente, soppiantata dal servizio infuocato e dalle difese demoniache dei Guerrieri guidati da Nikola Grbic. Gli azzurri non sono mai stati all’altezza della situazione, si sono arresi senza lottare e hanno subito un’umiliazione pesante in termini di gioco e di risultato che complica terribilmente la rincorsa verso le semifinali.

I ragazzi del CT Chicco Blengini sono stati stracciati contro ogni previsione e ora hanno le spalle al muro, l’ingresso tra le quattro grandi del Pianeta è estremamente complicato e servirà davvero un’impresa per centrare l’obiettivo. Le nostre speranze passano anche dalla partita di domani tra Polonia e Serbia, uno scontro diretto che Ivan Zaytsev e compagni osserveranno con particolare attenzione: dall’esito di quell’incontro dipenderanno anche le nostre sorti. L’Italia deve tifare assolutamente la Serbia, un successo dei balcanici garantirebbe il primo posto matematico nel girone ad Atanasijevic e compagni ma soprattutto permetterebbe alla nostra Nazionale di scendere in campo venerdì sera e affrontare i Campioni del Mondo con più serenità: basterà batterli con qualsiasi risultato per qualificarsi alle semifinali (missione tutt’altro che semplice, anzi…).

Gli azzurri dunque dovranno tifare per gli uomini di Grbic perché una vittoria della Polonia, soprattutto per 3-0 o 3-1, sarebbe davvero difficilmente rimediabile da parte nostra. In caso di 3-0 o 3-1 dei polacchi, infatti, l’Italia sarebbe costrette a battere i biancorossi con il massimo scarto per creare una situazione totale di parità nel girone che si risolverebbe soltanto guardando il quoziente punti (e noi partiamo da un pessimo -22…). Una vittoria per 3-1 di Kurek e compagni, invece, permetterebbe agli azzurri di rimanere ancora in corsa ma bisognerà poi vincere per 3-0 per portare il girone in totale parità tra le tre squadre e fare decidere tutto al quoziente punti. E non va dimenticato che la Serbia potrebbe comunque considerarsi soddisfatta di un ko per 3-1 contro la Polonia visto che quel set conquistato garantirebbe la matematica certezza della qualificazione alle semifinali. L’Italia deve solo guardare e sperare, l’appuntamento è per giovedì 27 settembre (ore 20.30) per poi andare a caccia dell’impresa ventiquattro ore dopo.

