Calcio, Serie A 2018-2019: SPAL-Sassuolo 0-2, Adjapong e Matri espugnano il “Paolo Mazza” e i neroverdi volano al terzo posto in classifica

Il Sassuolo non si ferma più e fa propria anche la sfida del “Paolo Mazza” di Ferrara, piegando la SPAL 2-0 e conquistando la terza piazza nella classifica generale della Serie A 2018-2019. Nel match valido per la sesta giornata i neroverdi si sono imposti 2-0 grazie alle reti di Claude Adjapong e di Alessandro Matri nella ripresa che hanno permesso alla formazione di Roberto De Zerbi di espugnare il terreno di gioco ferrarese e continuare a sognare.

Un partita non scintillante, specie nella prima frazione di gioco. Il tatticismo delle due compagini prevale sulla voglia di far male e le occasioni di fatto non ci sono. Nel secondo tempo, a rompere l’equilibrio, ci pensa Adjapong al 59′ con un gol alla Pippo Inzaghi: Babacar lavora splendidamente un pallone dalla sinistra, Gomis respinge e nel tentativo di allontanare il pallone Felipe calcia di fatto addosso al giocatore del Sassuolo che mette dentro in modo fortuito. Il match cambia il suo corso e la compagine di De Zerbi, con gli spazi a disposizione, si rende pericolosa, raddoppiando con Babacar, colto però in posizione di fuorigioco. Ci pensa allora il subentrato a Matri a porre il sigillo prima colpendo il palo con un’ottima giocata e poi al termine di un’azione rocambolesca, suggellata dalla marcatura n.91 nella massima serie dell’attaccante ex Milan e Juventus.













Foto: Dziurek / Shutterstock.com